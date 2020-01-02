Поможет снять санкции с Путина? Эксперт раскрыл ошибку Зеленского

Поздравление Владимира Путина во время войны от президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нецелесообразно и сыграло только на имидж России.

Так прокомментировал OBOZREVATEL новогоднюю беседу двух президентов блогер и преподаватель KSE Валерий Пекарь. Поскольку это позволяет РФ лишний раз подчеркнуть свое неучастие в войне на Донбассе, а также называть ситуацию в ОРДЛО внутренним конфликтом в Украине.

"Такие действия играют на долгострочную путинскую цель отменить санкции, что позволит ему развязать руки для более активного вмешательства в украинские дела – политические и экономические. В том числе военным путем", – сказал Пекарь. "Эта ошибка Зеленского не просто плохой вкус, а может стоить человеческих жизней в будущем", – подчеркнул эксперт.

Зеленский и Путин

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