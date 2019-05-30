Звезды шоу-биза массово собрались в политику: почему и что от них ждать

Украинские телезвезды, певцы и актеры массово идут во власть. Волна внесистемных людей накрывает отечественный политикум. В Верховной Раде уже шутят, что в кулуарах после выборов придется ставить сцену, где новоиспеченные нардепы будут давать концерты перед голосованием.

Кто из украинских звезд уже заявил о желании руководить страной и почему — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Звезды шоу-бизнеса массово идут в политику. Хотят принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля 2019 года;

О походе в нардепы может заявить певец Олег Винник. Слухи о его участии в кампании уже ходят в СМИ. С ним хочет пойти и другой певец — Виктор Павлик;

Информационную бомбу “взорвала” певица Оля Полякова. В нардепы она пока не идет, но партию создавать будет. Ее проект фокусируется на поддержке женщин в политике;

Вдохновил успех Зеленского

Ошеломляющий результат экс-шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах вдохновил многих отечественных звезд шоубиза. Прежде всего "кварталовцев". Часть из них заняла должности в Администрации президента и Службе безопасности Украины. На волне популярности своего шефа в политику пойдет и актер “Квартала” Юрий Корявченков, известный под псевдонимом “Юзик”.

Он уже готовится баллотироваться по одному из мажоритарных округов в родном городе Кривой Рог. Не исключено, что в составе партии “Слуга народа” будут и актеры юмористического шоу “Лига смеха”. По крайней мере, в самой политической силе такую вероятность не исключают.

Владимир Зеленский

После года раздумий в политику пошел и лидер “Океана Эльзы”, певец Святослав Вакарчук. Через несколько недель после президентских выборов он публично запустил партию “Голос” и объявив об участии в избирательной гонке. Политсила с ходу получила 4% симпатий украинцев, что дает ей хорошие шансы попасть в следующий состав Рады.

При этом, как и в случае с партией Зеленского “Слуга народа”, известна лишь первая десятка членов партии. Кто финансирует политический проект, кто еще находится в проходной части списка и кто потенциально сможет претендовать на министерские кресла — неизвестно.

Еще один кандидат на “открытие года” — поп-певец, секс-символ украинского шоу-бизнеса Олег Винник. Сам он пока публично о походе в политику не заявлял, но вот упорные слухи на этот счет уже вовсю ходят в СМИ. Волну запустила известная журналистка и ведущая Янина Соколова.

Олег Винник

По ее словам, ей написал незнакомый мужчина и предложил поучаствовать в парламентских выборах в составе новой политической партии "Моя стабильность", где первым лицом является Олег Винник. Также в списке и народный артист Украины Виктор Павлик.

"Я не знаю, где они достали мой номер, мужчина, который писал мне, сказал, что контактами поделился Виктор Павлик, а с ним, в свою очередь, Фагот (лидер группы ТНМК). Это уже седьмая партия, которая предложила мне войти в их списки", — высказалась Янина.

Виктор Павлик

Женскую часть украинской эстрады в борьбе за “место под солнцем” может представить певица Оля Полякова. Она уже анонсировала создание собственной партии, которая будет направлена на продвижение интересов женщин.

"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю — я начинаю создание партии, настоящей, а не фиктивной. И это будет первая женская партия Украины", — рассказала Полякова в комментарии OBOZREVATEL.

При этом идти в парламент в 2019 году Полякова пока не готова. Ее главная политическая задача на данный момент — сформировать хорошую команду.

Оля Полякова ТСН

"Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Не хочу играть по чужим правилам. Не хочу быть статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Формировать нашу команду я буду лично. Во избежание манипуляций, говорю сразу — партия не будет принимать участие в выборах 21 июля...", — подчеркнула Полякова.

Почему звезды идут в политику

Заявить о политических амбициях нынче—модно. На фоне популярности внесистемных политиков и низкого доверия к действующему украинскому парламенту (около 7%), у украинцев есть запрос на новых известных личностей, готовых взять бразды правления в свои руки.

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Имея высокий уровень узнаваемости, у звезд есть шанс как реально добиться определенных успехов в политике, так и попросту еще раз напомнить о себе и попиариться.

“На политика никто не учится, и в нынешнем созыве парламента работают многие нардепы не в профильных комитетах. Не всегда это идет на пользу, но есть и позитивные моменты. Не стоит говорить, что звезды или деятели шоу-бизнеса не смогут себя тут проявить. Нет ничего невозможного, если есть желание. Тем более внесистемные деятели могут посмотреть на многие вопросы с других ракурсов, предложить интересные альтернативы”, — поделилась мнением с OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Ирина Суслова.

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