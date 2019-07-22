Звезда "95 квартала", комик и журналист: кого "Слуга народа" провела в Раду

На мажоритарных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду победили звезда "Квартал 95", известный ресторатор и журналисты канала "1+1".

Так, на сайте Центральной избирательной комиссии опубликовали предварительные результаты.

Согласно данным ЦИК, на своих округах победили руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук, журналист Александр Дубинский, коллега президента по студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, ведущий канала "Украина" Александр Скичко, ресторатор и экс-ведущий "Ревизора" Николай Тищенко, а также журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк.

Кроме них, в новый парламент проходит глава "1+1 медиа" Александр Ткаченко и руководитель диджитал-направления команды президента Владимира Зеленского во время президентских выборов, основатель digital-агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров.

Отметим, что Сергей Сивохо, который шел от партии "Слуга народа", не прошел в парламент.

Роман Грищук

Ольга Василевская-Смаглюк

Александр Дубинскй

Михаил Федоров

Александр Ткаченко

Николай Тищенко

Юрий Корявченков

Александр Скичко

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

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