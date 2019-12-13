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13 декабря • обновлено в 11:34
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"Людям нечего терять": Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

4.4т
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Участница АТО, волонтер Маруся Зверобой жестко обратилась к власти Украины из-за приезда в Киев пропагандистов российского канала "Звезда" и резонансных обвинений полиции по делу убийства Павла Шеремета.

На своем Telegram-канале она написала, что президент Владимир Зеленский и его окружение сами толкают общество к революции.

"Сейчас мы в очевидном окружении. Это Иловайск-2019. Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стране! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой! А вы именно к этому подталкиваете! В поле зрения людей, которым уже нечего терять, будете только вы! Запомните это!" – грозно отметила волонтер.

Комментируя скандальный приезд в Киев съемочной группы пропагандистов Кремля, Зверобой напомнила, что изначально в Крыму и на Донбассе также появлялись они, а затем туда почти беспрепятственно пришли российские войска.

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"Еще не доходит?!" Зверобой снова пригрозила Зеленскому

"По показаниям военнослужащей, которая выехала в 2014 году с родителями из Луганска, сначала там вырубили наши СМИ и остались только телеканал "Россия" и "Звезда"! Где круглосуточно крутили два основных тезиса: "бандеровцы наступают" и "Россия готова вас спасти". Затем на улицах появились чужаки в гражданском, а затем войска", – подчеркнула волонтер.

Зверобой выразила мнение, что сейчас президент Зеленский только отвлекает внимание международного сообщества, которое привыкло реагировать на официальные заявления президента страны.

Маруся Зверобой

Маруся Зверобой

"Гордон"

"Поэтому для глаз соседей у ​​нас все хорошо, тишина и перемирие, пока внутри страна исходит кровью, бусами доставляют ежедневно раненых и погибших, а среди ветеранов начались чекистские зачистки. Чтобы и своих усыпить, дела максимально показательные с приобщением самых популярных ветеранов, которых измажут в грязь и в глазах украинского общества, и зарубежного. А потом, даже если невиновен, об этом будут знать всего несколько тысяч, а о "причастности" к убийствам, о неблагонадежности, опасности информация так и останется в головах миллионов!" – опасается Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев и похвасталась этим.

  • В сюжете пропагандистка Диана Сирази призналась, что ранее ее коллеги уже посещали Киев под надуманными предлогами: они врали, что едут на концерт, свидание или к больной бабушке.

  • В СБУ заявили, что Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

  • А в Госпогранслужбе заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов "Звезды", поскольку те не сказали, что журналисты и скрыли настоящую цель визита.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Маруся Зверобой Владимир Зеленский Арсен Аваков
Место
Украина
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Комментарии
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Что то скучает свiдомо MAHДАйнутая мpaзота без peволюций....воевать то не прутся, а вот поMAHДАйнить можно.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мы не будем рубиться между собой!...CУKA.....вы уже рубитесь сами с собой шестой год!!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какое отношения эта западенка имеет к Донбассу и Крыму?
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