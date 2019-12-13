"Людям нечего терять": Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

Участница АТО, волонтер Маруся Зверобой жестко обратилась к власти Украины из-за приезда в Киев пропагандистов российского канала "Звезда" и резонансных обвинений полиции по делу убийства Павла Шеремета.

На своем Telegram-канале она написала, что президент Владимир Зеленский и его окружение сами толкают общество к революции.

"Сейчас мы в очевидном окружении. Это Иловайск-2019. Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стране! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой! А вы именно к этому подталкиваете! В поле зрения людей, которым уже нечего терять, будете только вы! Запомните это!" – грозно отметила волонтер.

Комментируя скандальный приезд в Киев съемочной группы пропагандистов Кремля, Зверобой напомнила, что изначально в Крыму и на Донбассе также появлялись они, а затем туда почти беспрепятственно пришли российские войска.

"По показаниям военнослужащей, которая выехала в 2014 году с родителями из Луганска, сначала там вырубили наши СМИ и остались только телеканал "Россия" и "Звезда"! Где круглосуточно крутили два основных тезиса: "бандеровцы наступают" и "Россия готова вас спасти". Затем на улицах появились чужаки в гражданском, а затем войска", – подчеркнула волонтер.

Зверобой выразила мнение, что сейчас президент Зеленский только отвлекает внимание международного сообщества, которое привыкло реагировать на официальные заявления президента страны.

Маруся Зверобой "Гордон"

"Поэтому для глаз соседей у ​​нас все хорошо, тишина и перемирие, пока внутри страна исходит кровью, бусами доставляют ежедневно раненых и погибших, а среди ветеранов начались чекистские зачистки. Чтобы и своих усыпить, дела максимально показательные с приобщением самых популярных ветеранов, которых измажут в грязь и в глазах украинского общества, и зарубежного. А потом, даже если невиновен, об этом будут знать всего несколько тысяч, а о "причастности" к убийствам, о неблагонадежности, опасности информация так и останется в головах миллионов!" – опасается Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев и похвасталась этим.

В сюжете пропагандистка Диана Сирази призналась, что ранее ее коллеги уже посещали Киев под надуманными предлогами: они врали, что едут на концерт, свидание или к больной бабушке.

В СБУ заявили, что Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

А в Госпогранслужбе заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов "Звезды", поскольку те не сказали, что журналисты и скрыли настоящую цель визита.

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