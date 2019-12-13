"Людям нечего терять": Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

Участница АТО, волонтер Маруся Зверобой жестко обратилась к власти Украины из-за приезда в Киев пропагандистов российского канала "Звезда" и резонансных обвинений полиции по делу убийства Павла Шеремета.
На своем Telegram-канале она написала, что президент Владимир Зеленский и его окружение сами толкают общество к революции.
"Сейчас мы в очевидном окружении. Это Иловайск-2019. Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стране! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой! А вы именно к этому подталкиваете! В поле зрения людей, которым уже нечего терять, будете только вы! Запомните это!" – грозно отметила волонтер.
Комментируя скандальный приезд в Киев съемочной группы пропагандистов Кремля, Зверобой напомнила, что изначально в Крыму и на Донбассе также появлялись они, а затем туда почти беспрепятственно пришли российские войска.
"По показаниям военнослужащей, которая выехала в 2014 году с родителями из Луганска, сначала там вырубили наши СМИ и остались только телеканал "Россия" и "Звезда"! Где круглосуточно крутили два основных тезиса: "бандеровцы наступают" и "Россия готова вас спасти". Затем на улицах появились чужаки в гражданском, а затем войска", – подчеркнула волонтер.
Зверобой выразила мнение, что сейчас президент Зеленский только отвлекает внимание международного сообщества, которое привыкло реагировать на официальные заявления президента страны.
Маруся Зверобой
"Гордон"
"Поэтому для глаз соседей у нас все хорошо, тишина и перемирие, пока внутри страна исходит кровью, бусами доставляют ежедневно раненых и погибших, а среди ветеранов начались чекистские зачистки. Чтобы и своих усыпить, дела максимально показательные с приобщением самых популярных ветеранов, которых измажут в грязь и в глазах украинского общества, и зарубежного. А потом, даже если невиновен, об этом будут знать всего несколько тысяч, а о "причастности" к убийствам, о неблагонадежности, опасности информация так и останется в головах миллионов!" – опасается Зверобой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев и похвасталась этим.
В сюжете пропагандистка Диана Сирази призналась, что ранее ее коллеги уже посещали Киев под надуманными предлогами: они врали, что едут на концерт, свидание или к больной бабушке.
В СБУ заявили, что Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.
А в Госпогранслужбе заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов "Звезды", поскольку те не сказали, что журналисты и скрыли настоящую цель визита.
Сайт "Миротворец" заявил, что внесет пропагандистов "Звезды" в свою базу.
Также 12 декабря полиция полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.
Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей волонтерки Маруси Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.
Сама Зверобой заявила, что не верит в правдивость предоставленных доказательств и экспертиз, в том числе записям телефонных разговоров, и намерена защищать Кузьменко.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.