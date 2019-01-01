Бачу, багато хто обурився, що на каналі 1+1 замість новорічного звернення Порошенка показали звернення Зеленського. Не знаю, як вам про це сказати...

Можливо для когось це стане шоком, але справа в тому, що у нас немає закону, який би зобов'язував телеканали показувати звернення президента. Приватний телеканал не зобов'язаний цього робити. Якщо редакції (або власнику) такого каналу хочеться, вони можуть показати хоч свого кота у капелюсі Санти - у нас, на щастя, демократія. Є гроші на свій телеканал - показуй хоч Зеленського, хоч Ківу.

Окремі люди у стрічці пережили цей інцидент, як особисту трагедію. Сварилися, писали прокльони на адресу плюсів. Але у тих, кому не подобається Зеленський, є чудова можливість переключити канал і дивитися те, що йому більше до вподоби, ось і все. Новорічне звернення президента транслювали інші національні телеканали, отже вибір був. Ми ж не у Північній Кореї.

На пострадянському просторі чомусь вважається, що новорічне привітання керівника - мало не священний ритуал. Але за межами колишнього СРСР до цього зовсім інше ставлення. Трамп, наприклад, взагалі виклав ролик з новорічними привітаннями у Твіттері. Відео тривалістю лише 1:53 записано вдень, мінімум пафосу, випадковий фон, ніякої новорічної атрибутики.

Звернення Зеленського, до речі, вийшло слабеньким. Дивно, що не написали йому більш проникливого виступу з такої нагоди. Як і раніше кидається в очі, що вигаданий політик Голобородько з серіалу виглядає цікавіше, ніж реальний політик Зеленський, хоча тексти обом пишуть одні і ті ж люди.