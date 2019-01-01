МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Звернення Зеленського вийшло слабеньким

7.8тЧитать материал на украинском

Бачу, багато хто обурився, що на каналі 1+1 замість новорічного звернення Порошенка показали звернення Зеленського. Не знаю, як вам про це сказати...

Можливо для когось це стане шоком, але справа в тому, що у нас немає закону, який би зобов'язував телеканали показувати звернення президента. Приватний телеканал не зобов'язаний цього робити. Якщо редакції (або власнику) такого каналу хочеться, вони можуть показати хоч свого кота у капелюсі Санти - у нас, на щастя, демократія. Є гроші на свій телеканал - показуй хоч Зеленського, хоч Ківу.

Звернення Зеленського вийшло слабеньким

Новости
Нельзя любить страну, но ненавидеть государство

Окремі люди у стрічці пережили цей інцидент, як особисту трагедію. Сварилися, писали прокльони на адресу плюсів. Але у тих, кому не подобається Зеленський, є чудова можливість переключити канал і дивитися те, що йому більше до вподоби, ось і все. Новорічне звернення президента транслювали інші національні телеканали, отже вибір був. Ми ж не у Північній Кореї.

Новости
Фейерверки: пора штрафовать непонимающих?

На пострадянському просторі чомусь вважається, що новорічне привітання керівника - мало не священний ритуал. Але за межами колишнього СРСР до цього зовсім інше ставлення. Трамп, наприклад, взагалі виклав ролик з новорічними привітаннями у Твіттері. Відео тривалістю лише 1:53 записано вдень, мінімум пафосу, випадковий фон, ніякої новорічної атрибутики.

Звернення Зеленського вийшло слабеньким

Звернення Зеленського, до речі, вийшло слабеньким. Дивно, що не написали йому більш проникливого виступу з такої нагоди. Як і раніше кидається в очі, що вигаданий політик Голобородько з серіалу виглядає цікавіше, ніж реальний політик Зеленський, хоча тексти обом пишуть одні і ті ж люди.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
19
5
Смешно
25
Интересно
19
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Клоун и есть клоун, пусть и умный. Просто и в жизни пытается играть свою накатанную роль. Беда только, что с таким президентом как Голобородько и страна, и её народ кровью харкать будут. Президент это менеджер самого высшего звена и кухарка, даже с балалайкой, для этого абсолютно не годится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Когда комик что-то лопочет это чтобы поражать, серьёзно к этому может отнестись только такие же комики известные своим фиглярством. Интересно, если этим дебилами предложить выбрать президента из пары ишак и козёл, то на ком они остановятся? Выбирать ведь не откажутся, животное подходит в вожди для животных
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Обуренный петябот.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги