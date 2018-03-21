Шановні народні депутати !

До Вас звертаються українські автори — композитори, поети, драматурги, художники, представники інших творчих професій — з приводу критичної ситуації, яка склалася у сфері інтелектуальної власності.

Ви знаєте, що Україна, на жаль, багато років знаходиться у топі “Списку 301” — списку інтелектуальних піратів. Цілком можливим стало застосування економічних санкцій проти українських товарів на ринку США, що є вкрай небажаним. Міжнародні профільні організації, які опікуються інтелектуальної власністю, збором та виплатою роялті, багато років очікують від України законодавчого реформування цієї сфері. І цей час настав.

Новости Справедливое роялти под огнем крупнокалиберной парламентской артиллерии

Принципово важливо, щоб Верховна Рада України прийняла у першому читанні урядовий законопроект 7466, який регулює цю дуже чутливу сферу. Але він має істотні недоліки, які треба опрацювати до другого читання, щоб законопроект зміг виконати свою історичну місію.

Фактично, вимоги вітчизняної авторської спільноти, які співпадають з рекомендаціями профільних міжнародних організацій та експертів, зводяться до наступних.

Необхідно скоротити кількість організацій, які не стільки виплачують роялті, скільки паразитують на авторах, до двох-трьох спеціалізованих, як у всьому світові. Це зробить ситуацію контрольованою, за світовими стандартами.

Необхідно законодавчо унеможливити штучне збільшення їх кількості, що як раз і відкриває можливості для зловживань з коштами авторської винагороди.

Необхідно трансформувати державну організацію “Українське агентство авторських і суміжних прав”, яке існує ще за радянських часів, у організацію, яке керується не чиновниками, а безпосередньо авторами. Фактично, автори заявлять права на цю установу, яка створена та існує за рахунок авторських відрахувань, але узурпує їх права.

Ці положення, внесені у законопроект 7466 при його доопрацюванні, дозволять уникнути економічних санкцій та негативного ставлення країн-партнерів, тому що інтелектуальне піратство є другим по значущості подразником після української корупції. Відповідно, цією проблемою опікуються безпосередньо лідери вільного світу, зокрема, Президент США Дональд Трамп. Вирішення проблеми суттєво покращить інвестиційну привабливість України і усі можливі міжнародні рейтинги країни автоматично.

Українські автори готові взяти свою долю у власні руки, припинивши своє інтелектуальне рабство. І сподіваються на розуміння та підтримку з боку народних обранців. Так само, як депутати, які чують і розуміють авторську спільноту, можуть розраховувати на творчу підтримку з її боку.

З повагою, Українські автори.