Вчера, уже ближе к полуночи, в Сети появилась информация о том, что на Банковой, прямо в администрации, офисе или кабинке президента, произошла брутальная драка между бойцами отяжелевшей категории, Богданом и Бакановым. Подробности происшествия неизвестны, кроме нескольких деталей.

Якобы Богдан, в свойственной ему хамоватой манере, стал насаждать Баканову своих замов-смотрящих, а тот был категорически против. Чтобы понимать масштаб богдановских кадровых аппетитов, надо знать о том, что чуть ли не до драки у него не дошло с Рябошапкой. Инсайдеры говорят, что "смотрящим", как обычно бывает у Богдана, пытались воткнуть абсолютно кого-то нерабочего, в связи с чем возникли серьезные трения, чуть не до драки.

Богдан умеет разговаривать с людьми примерно так, как и зе, а потому стоило ожидать, что кто-то пошлет его в прямом эфире Или он таки выхватит "в рог". По логике вещей, должно было случиться первое, а потом – второе, но либо его уже посылали и это не дошло до эфира, либо что-то пошло не по плану.

Странным выглядит то, что источник, выдавший в эфир эту информацию, утверждает, что Баканов – человек Коломойского и очень плохо, что он там рассаживает собственных замов, но тогда возникает резонный вопрос о том, чей человек Богдан? А зе?

Новости В Офисе президента началась борьба

А если серьезно, то глубина помойки, которую избрали 73% просто поражает. Хамовато-быдляческая манера поведения рано или поздно приведет к адекватному ответу. Удивительно, что пока не произошло ничего подобного с военными, у которых может от таких разговоров упасть планка, но как пишут наши читатели-ветераны, из ВСУ сейчас ушло много участников боевых действий и в принципе, там легко можно подобрать нужную массовку.

Но как оказалось, мордобой может случиться не с посторонними людьми, а между сидящими рядом, в одной помойке. "Зробимо разом" уже в прошлом, теперь они начали "робити" друг друга.

Конечно, это пока имеет формат слухов, которые были выловлены из Твиттера, но с другой стороны, целый президент США выдает свои доктрины через него, поэтому Твиттер – не самое последнее место, где можно найти достоверную информацию.

Теперь возникает вопрос о том, когда и с кем будет следующий спарринг в режиме "до первого зуба"?

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