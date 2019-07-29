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Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Советник по коммуникаций, агентство E'COMM Все статьи автора

Навчання "слуг народу" у Трускавці: порада депутатам

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Нехай навчаються. Це про депутатську школу в Трускавці. Якщо тренери притомні, а з інфи, яка є у широкому доступі, вони таки притомні, це дає надію.

Людям мого покоління, плюс-мінус 10-15 років, складно говорити про хорошу освіту. Я мало вірю в байку, що "радянська освіта – найкраща у світі". Практично всі, хто розумів про вади власної освіти і мав можливість та бажання, вчились додатково, займались самоосвітою і так, відвідували тренінги.

Навчання "слуг народу" у Трускавці: порада депутатам

Facebook Віталія Тисячного

Тренінги – не панацея. Але комусь вони допомагають зрозуміти багато що про себе, когось спонукають вчитися далі, а когось, звісно, не вилікують. Принаймі є спроба розпочати навчання майбутніх законотворців - тих, хто найближчим часом буде відігравати певну роль на політичній арені країни.

Тому нехай навчаються. Лише треба досяжні цілі формулювати, тренери знають, як це важливо.

Ну і паралельні ніштяки:

• перезнайомляться між собою;

• не бідний Трускавець заробить ще більше грошей;

• обслуговуючий персонал побачить слуг народу зблизька;

• тренери і бізнес-школа запишуть собі в кейси цікавий досвід;

• журналісти зможуть відписати важливі матеріали і теж зблизька подивитися на те, яким буде парламент – де ще в одному місці, крім ВР, можна зустріти одночасно стільки слуг народу?

Моя персональна порада для навчання: вечорами не бухайте, а дивіться і обговорюйте фільми. Кому, як не вам, знати, ЯК кіно впливає на маси?

От вам списочок фільмів на політичні теми:

1. Шахрайство (Хвіст крутить собакою)

2. Вся президентська рать

3. Березневі іди

4. Влада

5. Вбити президента

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Автор
Зоя Казанжи Зоя Казанжи
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
Источник
Источник: Facebook Зої Казанжи
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