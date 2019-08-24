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"Зондирует Зеленского": Путина уличили в использовании методов КГБ

1.8т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин использует тактику КГБ-ФСБ с целью "прозондировать" президента Украины Владимира Зеленского и найти к нему подходы.

Такую версию обосновал в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя заявление Путина об "осторожном оптимизме" в отношении новых властей Украины.

"Думаю, он (Путин. - Ред.) пытается влиять на украинского президента. В том числе, в ходе тех телефонных переговоров, которые уже дважды были между главами государств", – предположил Мусиенко.

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По его словам, Путин заинтересован понемногу встречаться с Зеленским и вести с ним переговоры.

"Почему? Потому что ему очень выгодно сначала прозондировать, понять психологический портрет этого человека, как он реагирует, как к нему найти подходы… Это, фактически, тактика КГБ-ФСБ. Чтобы потом человека обрабатывать. "Взять в оборот", что называется. И вот он пытался", – объяснил эксперт.

Мусиенко допустил, что во время телефонных переговоров Путину уже удалось очертить для себя какие-то главные нюансы.

"Путин уже начинает понимать, какими рычагами влияния можно додавить, а где говорить с "осторожным оптимизмом", – не исключил он.

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При этом эксперт обратил внимание, что фактических оснований для "оптимизма" у президента РФ не прибавилось.

Он напомнил, что в ходе разговора лидеры говорили об особом статусе для Донбасса.

"И после этого был официальный пресс-релиз Офиса президента, где было четко указано, что президент Зеленский готов защищать права всех граждан Украины и для этого не нужны изменения в Конституции", – отметил Мусиенко.

По его мнению, это свидетельствует о том, что в ходе этого разговора, как и во время переговоров с предыдущим президентом Петром Порошенко, Путин поднимает одни и те же вопросы.

"Та же самая пластинка. Ничего не изменилось. "Выполните политическую часть Минских соглашений, а мы подумаем, выводить нам свои войска или не выводить…", – констатировал он.

Владимир Путин

Владимир Путин

kremlin.ru

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Темы
Российско-украинский конфликт Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Александр Мусиенко
Место
Россия
Теги
переговоры по Донбассу ФСБ
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Если действительно говорить серьёзно, то В.Путину ваще пох на вашего Зеленского!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мельников Дмитрий, Ну да... Может ещё и глобуса Украины не существует?
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Вот ЦРУ абсолютно не так делает.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какие, однако хитрые люди, работают в КГБ)))))))))
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