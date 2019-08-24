"Зондирует Зеленского": Путина уличили в использовании методов КГБ

Президент России Владимир Путин использует тактику КГБ-ФСБ с целью "прозондировать" президента Украины Владимира Зеленского и найти к нему подходы.
Такую версию обосновал в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя заявление Путина об "осторожном оптимизме" в отношении новых властей Украины.
"Думаю, он (Путин. - Ред.) пытается влиять на украинского президента. В том числе, в ходе тех телефонных переговоров, которые уже дважды были между главами государств", – предположил Мусиенко.
По его словам, Путин заинтересован понемногу встречаться с Зеленским и вести с ним переговоры.
"Почему? Потому что ему очень выгодно сначала прозондировать, понять психологический портрет этого человека, как он реагирует, как к нему найти подходы… Это, фактически, тактика КГБ-ФСБ. Чтобы потом человека обрабатывать. "Взять в оборот", что называется. И вот он пытался", – объяснил эксперт.
Мусиенко допустил, что во время телефонных переговоров Путину уже удалось очертить для себя какие-то главные нюансы.
"Путин уже начинает понимать, какими рычагами влияния можно додавить, а где говорить с "осторожным оптимизмом", – не исключил он.
При этом эксперт обратил внимание, что фактических оснований для "оптимизма" у президента РФ не прибавилось.
Он напомнил, что в ходе разговора лидеры говорили об особом статусе для Донбасса.
"И после этого был официальный пресс-релиз Офиса президента, где было четко указано, что президент Зеленский готов защищать права всех граждан Украины и для этого не нужны изменения в Конституции", – отметил Мусиенко.
По его мнению, это свидетельствует о том, что в ходе этого разговора, как и во время переговоров с предыдущим президентом Петром Порошенко, Путин поднимает одни и те же вопросы.
"Та же самая пластинка. Ничего не изменилось. "Выполните политическую часть Минских соглашений, а мы подумаем, выводить нам свои войска или не выводить…", – констатировал он.
Владимир Путин
kremlin.ru
Как писал OBOZREVATEL:
7 августа президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину из-за срыва перемирия на Донбассе и убийства четверых украинских морпехов.
На встрече в форте Брегансон на Лазурном берегу 19 августа президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили военный конфликт на востоке Украины.
Путин, в частности, заявил об "осторожном оптимизме" и выразил готовность к саммиту в "нормандском формате". А Макрон не скупился на лесть и признался, что мечтает о Европе от Лиссабона до Владивостока.
20 августа Макрон и президент США Дональд Трамп договорились пригласить Россию на саммит "Большой семерки" (G7) в 2020 году. По словам Трампа, Россию нужно вернуть в группу и возродить формат "Большой восьмерки" (G8).
Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в G8 возможно только при выполнении ряда условий. Среди них – возвращение Украине оккупированного Крыма и прекращения боевых действий на Донбассе.
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