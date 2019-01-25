І одразу, як на мене – цитата місяця. Міністр Рева зробив чергову гучну заяву. Я так думаю, рано чи пізно хтось таки збереться з духом, і підготує "добірку золотих висловлювань колишнього совкового політрука, що волею долі опинився в кріслі урядовця".

Немає жодних сумнівів, що це буде справжній бестселер. Я навіть вже анонс на його майбутню рекламну кампанію знайшов. Ну там – знайомтеся, ось наш герой, людина, яка, за версією кой-кого, знаходиться на своєму місці. Далі кілька слів про етапи великого шляху, і вже потім – найяскравіші висловлювання цього прикольного персонажа. Але то таке – справи майбутнього.

А поки що "живий класик" продовжує видавати на гора чергові перли сучасної бюрократично-словесної еквілібристики.

Чергове одкровення від Андрія Реви з’явилося на початку цього тижня. От тільки починаєш знайомитися із публікацією, і тебе одразу переповнює гордість, що тобі пощастило жити в один час з великими філософами сучасності.

Цитую: "Підвищення ціни на газ – це насправді її зменшення". І підпис – Рева Андрій Олексійович, міністр соцполітики України.

І вже зовсім неважливо, що саме хотів донести до широкого загалу міністр, які аргументи він навів в якості обґрунтування цієї революційної тези.

Всі вже настільки звикли до маячні, яка постійно вилітає з роту наших високопосадовців, що реакція на твердження про збільшення, яке насправді зменшення, була типово-передбаченою.

А тим часом, в Печерському суді суддя Владислав Дев’ятко почав оголошення вироку по справі про держзраду колишнього гаранта державного суверенітету Віктора Януковича.

Затяжна мильна опера з умовною назвою "як ми судили Яника по Скайпу", схоже, нарешті добігає фіналу.

І що цікаво, останній її акт відбувається на фоні масової реєстрації учорашніх соратників Віктора Хведоровича кандидатами в президенти України. Над головами яких, після невеликого апгрейду у виконанні досвідчених піарників, раптом засяяли жовто-блакитні німби. І вже у суспільства начебто й не виникає до всіх цих персонажів з синьо-білим минулим жодних питань.

Ой, та що там суспільство. У нас сам генпрокурор вже відверто натякає – от якби у нас панувала диктатура, всі колишні вже були б за гратами. А оскільки, за його версією, в країні в цілому, і в прокуратурі зокрема вирує демократія, то й результат нульовий…

Я навіть не знаю, що можна сказати з цього приводу. Зрозуміло лише одне – новий темник офіційно введено в дію. Тепер наші силовики будь-які свої ляпи списуватимуть не на власну непрофесійність і любов до грошей, а на демократичні принципи, що заважають їм боротися зі злочинністю. А коли суспільство буде наполегливо вимагати від них виконувати свої прямі обов’язки, вони будуть голосно верещати.

Поки це стосується гучних справ, дурість аргументів залишається начебто непоміченою широким загалом. Але зовсім не виключено, що вже завтра ця ж сама відмазка буде застосовуватися повсюдно – починаючи з ГПУ, закінчуючи райвідділком МВС. І навіть кишенькового злодія не можна буде відправити за грати – бо демократія заважає.

Здається мені, щось не те відбувається у нашому королівстві. Один можновладець наполягає, що підвищення ціни на газ — це насправді її зменшення. Інший стверджує, що демос кратос заважає йому боротися зі злочинністю. І кожен другий з тих, хто біля керма, через зомбоящик лізе з корисними порадами.

А тим часом, за напівофіційними даними, борги за послуги ЖКГ різко пішли вгору і на сьогодні вже перевищили позначку в 1,6 млрд доларів. Тобто, у відповідь на нескінченні підвищення вартості послуг, українці відповіли саме так, як того і слід було очікувати.

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