Росія буде реагувати на агресивні кроки з боку НАТО, а тим, хто прагне втягнути Україну і Грузію до складу Альянсу, потрібно подумати про наслідки такої політики, заявив Путін на нараді послів. – Ред.

Аналізуючи виступ, який зробив президент Росії на зустрічі з дипломатами, і ті послідовності, які були вибудовані у цьому виступі, можна зауважити, що Путін чомусь явно ставить у залежність процвітання та благополуччя Росії від розвитку ситуації на Сході України, що вже викликає певні сумніви стосовно того, чи є Росія самодостатньою без України.

А якщо по Фрейду такі конструкції вибудовуються, то це означає, що Україна буде залишатися в сфері інтересу та впливу Путіна, у тому числі силовим шляхом, про що він однозначно дає зрозуміти в своєму виступі.

Питання членства України в НАТО мабуть сьогодні не стоїть гостро на порядку денному. А зусилля, які докладатиме наша країна для того, щоб підвищити оперативні спроможності по реагування на російську агресію і взаємодія з нашими партнерами, які допомагають нам у цьому – це точно поза межами можливостей Путіна якимось чином перешкодити Україні виконувати це завдання.

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Наші партнери нарощують серйозні оборонні спроможності на кордоні з Росією. І чи здатна буде Росія адекватно відповісти на це своїми можливостями, у тому числі економічними? Я дуже сумніваюсь, що у них вистачить на це сили та засобів.

Якщо політика тотальної мілітаризації Росії буде продовжуватися кремлівським режимом, то Путін приведе попросту до виснаження свою країну та до повного зубожіння російський народ через закриття соціальних програм. Подальше нарощування військових спроможностей лише відновить світову гонку озброєнь у якій Росія безумовно програє. Путіну, який так любить та ностальгує за СРСР слід згадати, що саме це призвело до колапсу радянської системи. Те ж саме очікуватиме Росію.