Знал, что сбили: Зеленский раскрыл шокирующую правду о катастрофе МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сразу знал об отсутствии технической неисправности самолета МАУ, который сбили иранские военные в Тегеране.

Однако он не мог сообщить об этом публично из-за отсутствия данных и доказательств. Об этом Зеленский сообщил в интервью для израильского 9 канала.

По словам Зеленского, родственники погибших узнали об этом от него на второй день после авиакатастрофы.

Владимир Зеленский Униан

"Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", – сказал президент.

Он считает, что Украина сделала несколько важных шагов, которые дали возможность надавить на иранскую сторону, чтобы они признали, что это была не техническая поломка или ошибка экипажа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что недавно в гостинице Тегерана (Иран), где перед авиакатастрофой остановились 9 членов экипажа Boeing компании МАУ, повесили памятное фото об украинцах.

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