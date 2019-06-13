Знаком, но не поздравил: Хомчак пролил свет на свою связь с Коломойским

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что знаком лично с олигархом Игорем Коломойским, но в данный момент они не общаются.

Свет на свою связь с бизнесменом он пролил во время интервью ВВС. В частности, подтвердил, что познакомился с Коломойским весной 2014 года, когда его назначили председателем Днепропетровской ОГА.

"С тех пор мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск (Днепр – Ред.), как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году, вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии. То есть наши отношения начались весной, а закончились, когда в конце февраля 2015 меня назначили для дальнейшего прохождения службы в город Киев. С тех пор мы с ним не встречались и не виделись", – сказал Хомчак.

Руслан Хомчак "24"

При этом он рассказал, что с новым назначением Коломойский его не поздравлял.

Напомним, в 2014 году OBOZREVATEL публиковал интервью с Русланом Хомчаком. Генерал-лейтенант рассказал об Иловайском котле, вторжении российских войск и поставленных Генштабом задачах.

21 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил и назначил вместо него Руслана Хомчака.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомчак признался, что россияне предлагали украинским воинам, взятым в котел в Иловайске летом 2014 года, сдаться. Воинов обещали выпустить, если ВСУ оставят добровольческие батальоны в котле.

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