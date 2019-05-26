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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогерВсе статьи автора

Выбор России: унижение или... еще большее унижение

5.3т

Итак, долгожданное завершение суда, созданного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, прошло не в пользу Российской Федерации, которую обязали освободить украинских моряков, захваченных в нейтральных водах Черного моря, в ноябре прошлого года.

Как уже известно, глава трибунала, судья Пак Чжин Хён обязал Москву немедленно освободить 24 моряков ВМС Украины, позволив им вернуться, домой, а так же передать Украине 3 задержанных катера.

Выбор России: унижение или... еще большее унижение

РИА "Новости"

И вот теперь перед Россией стоит сложный выбор, либо она придерживается международного права и выполняет все требования трибунала, либо признает себя, по сути, пиратским государством и ослушивается судебное решение.

И, похоже, Россия выбрала второй вариант для себя.

Так, в Министерстве иностранных дел РФ решение Международного трибунала по морскому праву, прокомментировали так, словно все как один находятся в иной, параллельной реальности, сформированной скудными остатками аргентинских эманаций. В частности, пресс-служба МИД РФ отметила, что: “На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины.”

Ранее МИД России так же неоднократно подчеркивал, что, по их мнению, Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

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Решение Международного трибунала ООН: символическая победа

Тем не менее, с юридической точки зрения положение России в данной ситуации наихудшее с ноября прошлого года, когда она впервые вознамерилась нарушить международное право. Теперь же это было объявлено во всеуслышание на самом высоком уровне. А несоблюдение решения трибунала может иметь негативные последствия, коих для России и так выписывают не мало.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинСергей Лавров
Теги
войнапленные морякиНовости РоссииООН
Источник
Источник:Блог Александра Коваленко на Site.ua
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры захотели легко обделаться, обдристанием?!))) Сидеть долго нацисты, это лучше чем в следующий раз будет - рыбок на дне кормить нацисты)))
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
шо тут? о! хохлики разпереможничались)))
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Безграмотный одессит-прежде чем писать что то .сначала почитай Морское Право.
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Костров Федя
Костров Федя
Бондаоенко Виктор, Какой нахрен одессит, про таких говорят: одэсэць. Злой петушара.
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