Итак, долгожданное завершение суда, созданного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, прошло не в пользу Российской Федерации, которую обязали освободить украинских моряков, захваченных в нейтральных водах Черного моря, в ноябре прошлого года.

Как уже известно, глава трибунала, судья Пак Чжин Хён обязал Москву немедленно освободить 24 моряков ВМС Украины, позволив им вернуться, домой, а так же передать Украине 3 задержанных катера.

РИА "Новости"

И вот теперь перед Россией стоит сложный выбор, либо она придерживается международного права и выполняет все требования трибунала, либо признает себя, по сути, пиратским государством и ослушивается судебное решение.

И, похоже, Россия выбрала второй вариант для себя.

Так, в Министерстве иностранных дел РФ решение Международного трибунала по морскому праву, прокомментировали так, словно все как один находятся в иной, параллельной реальности, сформированной скудными остатками аргентинских эманаций. В частности, пресс-служба МИД РФ отметила, что: “На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины.”

Ранее МИД России так же неоднократно подчеркивал, что, по их мнению, Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

Тем не менее, с юридической точки зрения положение России в данной ситуации наихудшее с ноября прошлого года, когда она впервые вознамерилась нарушить международное право. Теперь же это было объявлено во всеуслышание на самом высоком уровне. А несоблюдение решения трибунала может иметь негативные последствия, коих для России и так выписывают не мало.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.