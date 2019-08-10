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Злой гений и опасен для Украины: Соколова раскрыла настоящую сущность Медведчука

1.1т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Янина Соколова заявила, что считает кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука опасным для Украины.

"Это – злой гений. Это очень талантливый человек – не только в бизнесе, но и, думаю, в политике. Он сыграл свою роль в истории – не слишком позитивно. То, что он является человеком умным и опасным для Украины – это факт", – сказала она в интервью "24".

При этом Соколова призналась, что ей грозила опасность из-за резких заявлений в сторону Медведчука.

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Виктор Медведчук и Янина Соколова

Виктор Медведчук и Янина Соколова

"Наш зритель услышал разговор в одном из 5-звездочных гостиниц в центре Киева. Двое человек обсуждали мою политику против Медведчука, которую я веду время от времени, в частности – мою встречу с ним на его канале NEWSONE, куда я пришла, задала ему вопросы и ушла. Они обсуждали это под грифом фразы "Надо что-то с этой Яниной делать", – рассказала она.

По словам телеведущей, разговор вели будущий парламентарий и человек, приближенный к политическим силам пророссийского толка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года Соколов тремя неудобными вопросами вывела из себя Медведчука.

А еще ранее Соколова жестко раскритиковала кума Путина за вояж в Москву.

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Персоны
Янина Соколова Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Украина
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Да с этой Яниной надо что то делать.Для начала я думаю ею надо отправить на курсы культурного общения,а то матерится как девка с пониженной социальной ответственностью.
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