"Зло должно быть наказано!" Новогодняя речь Зеленского взбесила украинцев

"Главный новогодний посыл президента - идентичность неважна, имеется никакой разницы для страны ватник ты или патриот! Печально", - пишут в сети.

Пользователи соцсетей довольно критически восприняли новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского из-за вопроса языка и переименования улиц, сообщает "Главком".

В частности, Зеленский во время новогоднего поздравления несколько раз переходил на русский язык и заявил, что язык общения для украинцев не важен.

Также, по словам президента, "мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

"Первая половина поздравления Зеленского прошла под знаком волнением. Ну сорри, мне не безразлично относительно ценностей, и я на стороне правозащиты. Зло должно быть наказано, добро поддержано", - прокомментировала речь главы государства исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк.

"Краткое резюме выступления ЗЕ: какая разница кому памятник, кому названа улица и на каком языке ты разговариваешь. Ты - безликий украинец, для которого" малоросс" и "бандеровец" на одном уровне является оскорблением. Давайте примем в теплые объятия наших друзей из "ДНР" и "ЛНР". Они просто "другие" и "разные" и нас искусственно разделили с братским русским народом ", - написал активист Олег Слабоспицкий и добавил хэштеги # ПромоваПоразкы и # ЗеРеванш

Журналист Андрей Сайчук обнародовал свою версию краткого пересказа новогоднего поздравления президента Украины:

"Всє ми люді-чєлавєкі, всє ми любім чебурєки".

"Хорошо хоть не сказал, что нет разницы, какой флаг висит", - добавил журналист Артем Худолеев.

Волонтер и активист Роман Синицын считает, что "на самом деле все важно. И разница".

"Главный новогодний посыл президента - идентичность неважна, нет никакой разницы для страны ватник ты или патриот! Печально", - написал в Facebook главный редактор LB.ua Олег Базар.

Зато журналистка Елена Яхно считает, что в команде Зеленского "не чувствуют разницы между гражданами и населением".

"Для граждан важно, как названа улица. Для граждан важно, под каким памятником стоять. Для граждан имеют значение все те абстрактные вещи, которые не намажешь на хлеб. И, к сожалению, видение будущего у нас разное", - считает она.

Экс-нардеп Андрей Ильенко также уверяет, что "все имеет значение":

"Речь имеет значения. Название улицы имеет значения. Флаг имеет значение. Страна имеет значения. Пока это будет иметь значение, будет существовать Украина".

А журналист и редактор "Исторической правды" Вахтнаг Кипиани заявил, что "Нет разницы, какую фамилию носит президент - Зеленский или Путин, чтобы улицы были освещены".

К слову, президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении также призвал украинцев в 2020 году превратить единство на национальную идею.

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