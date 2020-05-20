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20 мая • обновлено в 14:11
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Зеленский прокомментировал скандал с "пленками Ермака"

2.9т
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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал вокруг брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса, это "пустое" дело.

Он также заявил, что знает ответы на все вопросы относительно ситуации, и именно поэтому якобы "кое-кого увольняет". Об этом шла речь на его пресс-конференции 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Для меня это пустое дело. Я знаю, кто это писал и для чего. Знаю, кто шантажировал. Хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака", – сказал президент.

"Пустое дело!" Зеленский прокомментировал скандал с "пленками Ермака"

При этом он отметил, что вообще-то не имеет права говорить об этом деле, которым должны заниматься правоохранительные органы.

"Пусть расследуют. Дело пустое – денег там никто не брал и нет там ничего на видео. Все это готовилось, чтобы шантажировать меня и Офис", – еще раз подчеркнул Зеленский.

По его словам, никто из тех людей, которые фигурируют на видео, не получил никакой должности. А по поводу самого факта появления подобных записей, он добавил, что "такая техника есть у государства".

"Придет время и общество об этом узнает. Интересно отследить, откуда шло видео и кто первым обнародовал его в Facebook и Telegram-каналах. И сразу вы поймете, кто в этом принимал участие, а кому принадлежат те или иные ресурсы. Немного дедукции подключить – и все будет нормально", – подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, фигуранты дела о пленках брата главы Офиса президента – Дмитрий Штанько и Сергей Шумский – прошли полиграф, который подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Пленки Ермака
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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