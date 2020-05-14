Финансирование Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Украине российскими бизнесменами – это часть коварного плана президента страны-агресоркы Владимира Путина. Ведь такие люди, как одиозный миллиардер Павел Фукс, который также приобщен к этому процессу, – это "шестерки" лидера РФ.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал известный диссидент и правозащитник, сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.

По его словам, он даже говорил об этом председателю наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натану Щаранскому.

"С ним я неоднократно дискутировал на эту тему. Мы знакомы уже более 40 лет, когда были вместе в диссидентской среде – он был в Москве, а я в Украине. То есть он мне как бы близок по духу. Но я остался диссидентом, а он перестал им быть... Однако, повторюсь, проблема не в Щаранском, и не в Хржановском (скандальный художественный руководитель мемориала "Бабий Яр. – Ред.). Проблема в том, кто стоит за этими проэктами", – отметил Зисельс.

Павел Фукс "Цензор.НЕТ"

Он напомнил, что шесть лет Россия ведет войну против Украины. Последствиями этого преступления стали убитые и искалеченные люди, аннексия территории, миллионы несчастных, беженцев и других людей, которые пострадали.

"Поэтому я спрашиваю: как может быть, что Путин, который воюет с нами, убивает, насилует, аннексирует одновременно позволяет своим "шестеркам" потратить 100 миллионов долларов в Украине на какой-то культурный проект? Фукс является "шестеркой" Путина, бизнесменом, которому Путин разрешил разворовывать Россию, которого он поставил у финансовых кранов. Поэтому я не верю в то, что Путину безразлично, на что этот проект будет направлен. Не верю в то, что это истинная русская идея – подарить нам музей Холокоста", – сказал диссидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зисельс убежден, что скандальный проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" от художественного руководителя, российского кинорежиссера Ильи Хржановского является сугубо "путинским". Диссидент назвал его "троянским конем" главы РФ в самом сердце нашей страны.