''Жуткое зрелище и мещанство'': Зеленский рассказал, как российские звезды выпрашивали себе по кусочку Крыма

Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский рассказал про свой опыт работы ведущим на большом концерте в оккупированном Россией Крыму еще до 2014 года. Тогда знаменитости из России, которые выступали, прямо со сцены просили себе по кусочку полуострова.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Соведущими Зеленского были телеведущие Валдис Пельш и Ксения Собчак (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Шоумен отметил, что и российские, и украинские артисты без исключения просили себе по кусочку крымской земли.

Владимир Зеленский Скриншот

"Жуткое зрелище, мещанство, честно говоря. Вообще не важно, что там говорят и выступают. В конце Пельш в юмор все перевел, но не забыл напомнить про свой кусочек", — сообщил юморист.

По словам Зеленского, Пельш сказал: "Хорошо в Крым приезжать не просто куда-то, а к себе".

"А меня угораздило сказать: "спасибо ничего не надо, все есть, работаем за деньги". Я всегда считал, что артист, если он выступает, не важно перед кем, он должен выступать за свой гонорар, который он получает заслуженно", — добавил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом российской агрессии против Украины Владимир Зеленский прекратил выступления в РФ и свернул успешный кинобизнес там.