МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Жуткое зрелище и мещанство'': Зеленский рассказал, как российские звезды выпрашивали себе по кусочку Крыма

5.3тЧитать материал на украинском

Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский рассказал про свой опыт работы ведущим на большом концерте в оккупированном Россией Крыму еще до 2014 года. Тогда знаменитости из России, которые выступали, прямо со сцены просили себе по кусочку полуострова.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Соведущими Зеленского были телеведущие Валдис Пельш и Ксения Собчак (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Шоумен отметил, что и российские, и украинские артисты без исключения просили себе по кусочку крымской земли.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот

"Жуткое зрелище, мещанство, честно говоря. Вообще не важно, что там говорят и выступают. В конце Пельш в юмор все перевел, но не забыл напомнить про свой кусочек", — сообщил юморист.

По словам Зеленского, Пельш сказал: "Хорошо в Крым приезжать не просто куда-то, а к себе".

Новости
''Хоть с чертом лысым!'' Зеленский высказался о переговорах с Путиным по Донбассу

"А меня угораздило сказать: "спасибо ничего не надо, все есть, работаем за деньги". Я всегда считал, что артист, если он выступает, не важно перед кем, он должен выступать за свой гонорар, который он получает заслуженно", — добавил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом российской агрессии против Украины Владимир Зеленский прекратил выступления в РФ и свернул успешный кинобизнес там.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Дмитрий ГордонВладимир ЗеленскийВалдис ПельшКсения Собчак
Место
Украина
Теги
шоушоу-бизнес
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
19
3
Смешно
5
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
-Кумэ, я москалям на Красной Площе насрав! -А вони пыздюлей тоби за цэ не далы? -Та, ни. Воны не бачылы. Я соби в штаны насрав!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Umnichkov Voldemar,дуремар,а ума не хватило,анекдот написать нормально,а не на мокшанском языке,дебил тупоголовый.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Зеленский рассказал про свой опыт работы ведущим на большом концерте в оккупированном Россией Крыму еще до 2014 года."???????? .............. Вы опять все перепутали!!! Да действительно Крым ,ещё до 2014 года,был оккупирован, но не Россией , а Украиной)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги