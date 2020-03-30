"Пленки Ермака": журналисты установили всех фигурантов

Журналисты установили нескольких фигурантов записей, опубликованных нардепом Гео Леросом, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака – брата главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". По словам журналистов, Лерос передал редакции копии записей за день до их публикации. Общий хронометраж видео около 10 часов. Встречи, зафиксированные на видео, датированные концом августа-началом октября 2019 года.

Полную расшифровку записей можно прочитать по ссылке.

Кроме самого Ермака, на записях есть две ключевые фигуры – его помощник и человек, который снимала видео. По данным журналистов, помощника зовут Шумский Сергей Зиновьевич. Он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование. В разговорах он откровенно рассказывает, что его цель – это получение денег.

Сергей Шумский radiosvoboda.org

После одной из встреч он подробно описывает, как распределились средства только за ее организацию: "Я себе вот из этой суммы беру "трешку", Денису идет "пятерка". Почему? Потому что мы пошли в сторону – а он дальше х* **ть ".

В одном из видео он рассказывает, что будет создана общественная организация, в офис которой можно будет "не парясь, людей заводить" и вносить "чисто благотворительные взносы на ОО". ОО должна называться Украинское бюро национального развития. Уже 2 октября Минюст зарегистрировал организацию Ермака и Шумского с таким названием.

Денис Ермак radiosvoboda.org

Также на записях Шумский рассказывает о возможностях Дениса Ермака обеспечить победу на строительных тендерах для какой-то иранской компании и просит собеседника придумать схему, как обойти международные санкции, наложенные на Иран.

Человека, который снимал видео, по данным расследователей, зовут Дмитрий Александрович Штанько. Он владелец нескольких компаний – в сфере предоставления финансовых услуг и аграрной. Он принимал активное участие в переговорах относительно кандидатов на председателей госпредприятий Национальной академии аграрных наук.

radiosvoboda.org

Также журналистам удалось установить нескольких фигурантов записей, которые, вероятно, встречались с Ермаком.

Это, в частности, Руслан Комар-Черный, представлявший декларацию кандидата на должность председателя Тернопольской ОГА. На записях якобы именно он обсуждает возможность занять эту должность с Денисом Ермаком. На должность он назначен не был.

Руслан Комар-Черный radiosvoboda.org

Также это Анатолий Хмильковский, который в 2015-2017 годах руководил агентством по развитию Черкасского областного совета. На видео обсуждается возможность его работы в Одесской области, вероятно, на должности заместителя председателя Одесской ОГА.

Анатолий Хмильковский radiosvoboda.org

Видео, опубликованные Леросом:

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