Главная Новости
30 марта • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Пленки Ермака": журналисты установили всех фигурантов

12.3т
Читать материал на украинском

Журналисты установили нескольких фигурантов записей, опубликованных нардепом Гео Леросом, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака – брата главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". По словам журналистов, Лерос передал редакции копии записей за день до их публикации. Общий хронометраж видео около 10 часов. Встречи, зафиксированные на видео, датированные концом августа-началом октября 2019 года.

Полную расшифровку записей можно прочитать по ссылке.

Кроме самого Ермака, на записях есть две ключевые фигуры – его помощник и человек, который снимала видео. По данным журналистов, помощника зовут Шумский Сергей Зиновьевич. Он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование. В разговорах он откровенно рассказывает, что его цель – это получение денег.

Сергей Шумский

Сергей Шумский

radiosvoboda.org

После одной из встреч он подробно описывает, как распределились средства только за ее организацию: "Я себе вот из этой суммы беру "трешку", Денису идет "пятерка". Почему? Потому что мы пошли в сторону – а он дальше х* **ть ".

В одном из видео он рассказывает, что будет создана общественная организация, в офис которой можно будет "не парясь, людей заводить" и вносить "чисто благотворительные взносы на ОО". ОО должна называться Украинское бюро национального развития. Уже 2 октября Минюст зарегистрировал организацию Ермака и Шумского с таким названием.

Денис Ермак

Денис Ермак

radiosvoboda.org

Также на записях Шумский рассказывает о возможностях Дениса Ермака обеспечить победу на строительных тендерах для какой-то иранской компании и просит собеседника придумать схему, как обойти международные санкции, наложенные на Иран.

Человека, который снимал видео, по данным расследователей, зовут Дмитрий Александрович Штанько. Он владелец нескольких компаний – в сфере предоставления финансовых услуг и аграрной. Он принимал активное участие в переговорах относительно кандидатов на председателей госпредприятий Национальной академии аграрных наук.

"Пленки Ермака": установлены все фигуранты

radiosvoboda.org

Также журналистам удалось установить нескольких фигурантов записей, которые, вероятно, встречались с Ермаком.

Это, в частности, Руслан Комар-Черный, представлявший декларацию кандидата на должность председателя Тернопольской ОГА. На записях якобы именно он обсуждает возможность занять эту должность с Денисом Ермаком. На должность он назначен не был.

Руслан Комар-Черный

Руслан Комар-Черный

radiosvoboda.org

Также это Анатолий Хмильковский, который в 2015-2017 годах руководил агентством по развитию Черкасского областного совета. На видео обсуждается возможность его работы в Одесской области, вероятно, на должности заместителя председателя Одесской ОГА.

Анатолий Хмильковский

Анатолий Хмильковский

radiosvoboda.org

Видео, опубликованные Леросом:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
21
Интересно
41
Печально
22
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Коррупционная народная республика Украина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги