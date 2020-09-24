Журналисты рассказали о кумовстве среди "слуг народа": 15 нардепов набрали в помощники родственников. Видео

По меньшей мере 15 нардепов от "Слуги народа" набрали себе в помощники родственников.

Как говорится в расследовании "Радио Свобода", речь идет о родителях, братьях, женах или мужьях народных избранников. Некоторым из них выписывали премии из государственного бюджета и повышенные зарплаты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, первый вице-спикер парламента и нардеп Руслан Стефанчук и его брат Николай Стефанчук за последний год выбрали своими помощниками на общественных началах собственных жен.

Также помощницей нардепа на общественных началах стала жена Юрия Корявченкова.

Нардеп Александр Скичко оформил помощником на общественных началах своего брата, а его коллега Людмила Буймистер – своего мужа.

Кроме того, Александр Санченко оформил помощником нардепа своего отца, а депутаты Игорь Копытин, Георгий Мазурашу, Максим Березин, Богдан Яременко, Николай Кириченко – своих братьев.

Помощником депутата Юрия Киселя стал Никита Шефир – сын помощника президента Владимира Зеленского Сергей Шефира.

Издание обнародовало документы, согласно которым Кисель в сентябре 2020 года просил установить Никите Шефиру зарплату в размере 6 тысяч гривен, а через два месяца – 24 тысячи гривен. Также отмечается, что он дважды просил выдать 20 тысяч гривен премии.

Представления нардепа Киселя. "Радио Свобода"

В свою очередь депутат Максим Березин сразу после присяги попросил назначить своего брата Сергея Березина своим помощником и назначить зарплату в 48 тысяч гривен. Издание подчеркивает, что такие действия могут считаться нарушением антикоррупционного законодательства. Спустя 11 дней нардеп отозвал свои представления. В итоге его брат стал помощником на общественных началах.

Представление Березина о назначении помощником брата. "Радио Свобода"

Березин отозвал представление о назначении помощником брата. "Радио Свобода"

Нардеп Владимир Тимофийчук подал представление о назначении помощником родственника Богдана Тимофийчука и установлении зарплаты в размере 24 тысячи гривен.

После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о конфликте интересов. Дело уже находится в суде. По последним данным, рассмотрение дважды откладывалось.

Нардеп Марина Никитина на следующий же день после присяги подала представление о назначении помощником-консультантом своего мужа Александра Никитина и попросила установить зарплату 24 тысячи гривен.

Представления нардепа Никитиной. "Радио Свобода"

Спустя полгода она попросила уволить мужа. За это время ему выплатили 95 тысяч гривен.

Издание отмечает, что у помощников есть возможность доступа к высшим чиновникам, право посещения парламента, а также центральных и местных органов власти.

"Украина разрешает иметь 31 помощника каждому нардепу. Из них только четверо могут получать оплату за государственный счет, все остальные – на общественных началах. При этом все получают "корочку-вездеход", которая позволяет им решать некоторые вопросы. Людей устраивают на эти должности именно с целью решения бизнес-интересов", - считает научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований Константин Федоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко поймали на взятке.