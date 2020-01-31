Журналисты раскрыли, как поссорились олигархи Насалик и Дыминский

В СМИ появился материал, в котором журналисты раскрыли историю конфликта экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и бизнесмена и президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского.

Как пишет ord-ua, Насалик утверждает, что Дыминский хотел его "вкинуть", а Дыминский, что его пытался подкупить (а когда не удалось – оклеветал) Насалик.

"Если верить второму, он еще с 1998-го отказался от мощного бизнеса, чтобы стать мэром в депрессивном городке и жить на зарплату в 11 тысяч гривен. И вот – удар судьбы, чудовищная несправедливость – неподкупного бывшего министра таскают по судам за отказ совершить коррупционные деяния", – сказано в материале.

23 января в Атикоррупционном суде прошло заседание по делу о недекларировании Насаликом доходов. Его обвиняют во внесении недостоверных сведений в декларации в период 2015-2018 годов.

Фабула, по версии САП, такова: в 2014ом, взяв два займа у своего товарища, в последующих декларациях их не отразил. И не вернул кредитору ни копейки.

"Игорь Степанович объясняет, что долговые обязательства он не признает. Претензии Петра Дыминского оспаривает в Печерском райсуде. А в НАЗК ему предоставили разъяснение: вносить в декларацию сведения о тех обязательствах, которые оспариваются, не нужно (пока идет спор). Дыминского он называет персонажем", – утверждают журналисты.

Защита Насалика утверждает, что собирается доказать, что настоящий мотив следствия был не допустить Насалика к выборам.

"Этот персонаж" (Дыминский) все подделал. Он скрывается за границей, из-за того, что совершил смертельное ДТП. И показаниям свидетелей Насалик не советует верить – они менялись раз 5 или 6", – утверждал Насалик.

"Версия Насалика такова: Петр Петрович старый друг Игоря Сепановича, но после его назначения на пост министра сказал примерно так: "Раз ты теперь министр, а ну-ка, давай-ка моим людям "посады". А получив отказ, затаил обиду: "Ах, так? Ну, я тебе покажу!". Дыминский решил заняться вымогательством. Для чего подделал 2 договора займа на общую сумму в 3,15 млн. дол", – пишут журналисты.

"У нас есть экспертизы, проведенные абсолютно независимыми экспертами. Объективно доказанный факт подписания Насаликом договоров, и есть расписки. Было два займа, но мы смогли провести экспертизы только по одному (эпизода), поскольку изъятые следователями из Печерской полиции документы неизвестно где находятся . Есть определенная информация о том, что на проведение экспертизы в Печерском райсуде изымался оригинал договора, а возвращено было уже совсем другой документ (возможно - подделку) ", – разъяснил прокурор САП Роман Кимлик.

Как утверждают журналисты, Насалик с лета 2019 года твердит о политической травле, тогда как Дыминский начал "травить" его еще в июле 2017го. Не комментируя мотивы поступка Насалика, олигарх Дыминский на тогда еще своем телеканале "ZIK" давал понять, что настроен решительно, подав в суд 2 иска. Он предъявил расписки и договоры займа. Одна расписка на сумму эквивалентную 1 млн 888 706 долларов (одалживал в гривне) – эти деньги Насалик одолжил 15 февраля 2014го. Вторая расписка за 10 июля 2014го — на сумму эквивалентную 1 млн 249 287,7 долларов. Насалик подал встречный иск о признании договоров недействительными.

16 августа 2017 г. Печерский райсуд арестовал за долги дом Насалика в Конча Заспе и квартиру на Крещатике — в обеспечение исков Дыминского. А через 2 дня случилось несчастье, которое существенно улучшило положение Игоря Степановича. "Mercedes", за рулем которого находился Дыминский, устроил ДТП на трассе Львов-Краковец. Погибла женщина. Вину на себя пытался взять водитель. Но свидетели видели Дыминского. Так что на следующий день он улетел за границу, и с тех пор там скрывается.

По утверждению журналистов, Дыминского на западе Украины иногда называют олигархом № 1, а Игоря Насалика – прикарпатским феодалом.

"Дыминский был Насалику покровителем, бизнес-партнером и другом, но их капиталы не сравнить. Хотя в 2012-м, давая интервью журналистам "ZIK", Насалик оценивал свой дом в Конча Заспе в 7 млн. долларов, и хвастался 8 элитными авто. Говорили, есть у Насалика и частный самолет, но его тогдашний мэр Калуша не подтвердил. Зато подтвердил яхту – как говорил Насалик, она небольшая — всего 15 метров, зато скоростная", – сказано в расследовании.

Ни яхты, ни автопарка из "Бентли", "Феррари", "Астон мартин", которые упоминались в сюжете на "ZIK", коллекционер супердорогих автомобилей не внес в свои декларации – что в 2010-2011, что в 2019 году.

В 1998 году он купил квартиру на Крещатике площадью 300 квадратов и не постеснялся записать на себя – все же честно заработано и налоги заплачены, рассказывал Насалик. Так же и построенный в 2003 в Конча Заспе дом.

Но из последней декларации Насалика, которую он подал после ухода с поста министра, узнаем, что основную часть богатств он переоформил на жену – гражданку России. Ему лично теперь принадлежит лишь пару земельных наделов – в Козине и Борисполе, 10 предметов антиквариата, 12 часов, стоимость которых в декларации отсутствует. Хотя, по данным СМИ, некоторые из его часов могут сравниться с бюджетом Калуша, и были куплены в период пребывания на госслужбе. Как и шесть произведений искусства (стоимость полотен старых мастеров декларант отчего-то тоже не указал).

А дом и квартиру Насалик переписал на жену 16 августа 2017 – ровно на следующий день после получения определения Печерского райсуда о наложении ареста на имущество в обеспечение иска Дыминского.

Декларация, которую он подал в сентябре 2019го, вообще сиротская – остались только три машины на семью, и если министр распродал все свои "Феррари" с яхтами, то вырученные от продажи средства он так же позабыл сообщить в декларации…

Но главный вопрос – почему нет в этой декларации ни корпоративных прав, ни банковских счетов. В доходной части только скромный заработок жены от ее бизнеса (791 тысяча гривен за последний год), и скромная (если сравнивать с зарплатой Кабмина эпохи Гончарука) зарплата на министерской должности (в 2018ом за год работы Насалик заработал 547 тысяч гривен).

Банкам Насалик не доверяет – там у него только 3 тысячи долларов. А вот налички хватит, чтобы рассчитаться по одному из исков – ее задекларировано 1 млн. 365 тысяч долларов, плюс полмиллиона в гривне.

Декларации говорят о том, что Насалик нигде не является учредителем и бенефициаром. Зато ресурс youcontrol.com.ua сообщает следующее: семейный бизнес Насаликов — Игоря и Сергея имеет 9 компаний и записан, кроме Сергея, на жен ( Гузял Есгатовну и Викторию Анатольевну) и отца – Насалика Степана Ивановича.

Компании группы работают в разных сферах: производство минеральной воды, соков и уксуса (ООО "Галпраст", ООО "Галнадра"), авиаперевозки (ООО "Авиакомпания "Сириус"), и других. И, похоже, в 1998 году Насалик не продал, а переоформил свой бизнес на ближайших членов семьи. Потому что материнское предприятие "Техноинвестцентр" было учредителем "Галпласта" (код 22197210), который сейчас записан на мэра Рогатина. И компания "Галнадра" (код 32017607) тоже оформлена на Сергея и жену.

К бизнесу семьи относится так же ООО "Евроэнергогрупп" (код 33401066), которая занимается добычей и разведкой природного газа 14 лет – ее учредители: отец экс-министра и компания "Галпласт".

Насалику приписывают так же интерес в бизнесе кумы – компании "Укрмедэкспорт", которая пилила бюджетные миллионы на медпрепараты для жителей Калуша, страдающих от экологического бедствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что согласовала обвинения Насалику и нескольким главам областных государственных администраций.

Позже Игорь Насалик заявил, что усматривает политический контекст в объявлении ему подозрения НАБУ и САП относительно внесения недостоверных сведений в декларацию госслужащего.

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