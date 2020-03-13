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13 марта • обновлено в 18:38
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Журналисту "НТВ" запретили въезд в Украину. Видео

2.3т
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Корреспонденту российского телеканала "НТВ" запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. По данным ведомства, в 2018 году журналист незаконно въезжал на территорию оккупированного Крыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пропагандисту Путина запретили въезд в Украину

dpsu.gov.ua

"Во время разговора мужчина всячески отрицал свое пребывание в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. И только во время приведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году", – говорится в сообщении.

Нарушителя отправили обратным рейсом из Борисполя в Минск.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый подобный случай за последнее время. Вслед за выдворением из киевского аэропорта журналиста "НТВ" Сергея Савина, который не смог подтвердить цель своего визита, украинские пограничники не пустили в страну корреспондента Александру Тонких, а также журналиста Алексея Чеботарева.

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Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины пропаганда
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Нормальным людям, погранцы говорят -"Нехай щастить" ! Вшам из за пАребрика - "НехUй шастать" !
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба всех заробитчан депортировать из РФ,хай в местечки и на хутора вертаются и к новому майдану готовятся
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hunt andres
hunt andres
Имя, сестра, его имя)))) Через три года хо хлостан склеит лапти, свидомиты! Выбирайте реальные сроки.
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