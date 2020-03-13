Журналисту "НТВ" запретили въезд в Украину. Видео

Корреспонденту российского телеканала "НТВ" запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. По данным ведомства, в 2018 году журналист незаконно въезжал на территорию оккупированного Крыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Во время разговора мужчина всячески отрицал свое пребывание в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. И только во время приведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году", – говорится в сообщении.

Нарушителя отправили обратным рейсом из Борисполя в Минск.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый подобный случай за последнее время. Вслед за выдворением из киевского аэропорта журналиста "НТВ" Сергея Савина, который не смог подтвердить цель своего визита, украинские пограничники не пустили в страну корреспондента Александру Тонких, а также журналиста Алексея Чеботарева.

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