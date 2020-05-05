Известная днепровская журналистка Наталья Власова рассказала, почему взбунтовались мэры украинских городов. Тенденцию к отказу на местах от чрезмерных карантинных ограничений она объяснила критической экономической ситуацией, а также резонансными случаями нарушений карантина приближенными к власти бизнесами в условиях строгих наказаний для остальных.

Об этом Власова написала в своем блоге на "Цензор.нет".

"Когда большая часть людей изолированы от рабочих мест и источников дохода - в "Велюре" гремят тарелками, а большие сети не успевают считать выручку. Чтоб разгрузить немного "Велюр" и "Эпицентры", руководители местной власти идут на ослабление карантина: безработица, колоссальные недополучения в бюджет, схлопывание целых отраслей экономики делают реальной угрозу голодных бунтов и мародерства", - убеждена Власова.

По мнению журналистки, нарушители сводят на нет эффект от карантина, который простые граждане и большинство представителей малого и среднего бизнеса соблюдают, неся огромные убытки.

"Нельзя быть "немножко" беременной: толпы в "Эпицентре" точно так же могут спровоцировать последующий массовый мор, как и очередь из трех человек в маленькой булочной. Или не спровоцировать. Инфа сотка. До сих пор нет тотального тестирования, обеспечения медиков защитными средствами, в Украину въехали десятки тысяч заробитчан, которых никто не проверил и не проконтролировал режим их самоизоляции, полным ходом идут бизнес "слуг" и религиозные тусовки по интересам. "На Скотном Дворе все равны, но некоторые равнее!", - эмоционально заявила Власова.

Именно реальные трудности, с которыми столкнулась страна вследствие карантина, стали главной причиной того, что мэры на местах решили взять ситуацию в свои руки.

"Гипотетическая смерть от коронавируса на втором месяце карантина стала пугать меньше, чем реальная смерть от голода. Нервы сдают у тех, кто видит реальную ситуацию на местах, не через экран смартфона. Пока бунты мэров носят локальный характер. Но история с черкасским мэром отображает тенденцию. Слабая центральная власть с "приветами" в роликах не способна накормить народ и объяснить, что будет завтра. Очередная "Мрия" для Гереги прилетит? Медиков опять кинут с доплатами, а пенсионеров с индексацией пенсий? Еще больше ограбят местные бюджеты?" - спрашивает журналистка.

Она также раскритиковала реакцию центрально власти на первые попытки "неповиновения" на местах: репрессии – точно не то, что, по мнению Власовой, следовало бы предпринять власти.

"Кварталовцы так стремились разрушить прежнюю систему государственного управления, что забыли построить что-то новое. Поэтому мэра Черкасс Бондаренко попытались "прессонуть" за решение исполкома. А исполком ведь у нас коллегиальный исполнительный орган. Законодательно уголовной ответственности членам коллегиального органа за коллегиальные решения не предусмотрено. Поэтому "приветы" можно передавать сколько угодно, развлекая народ баттлом", - считает она.

И прогнозирует: победу в противостоянии центральной власти и местного самоуправления получат именно мэры.

"И да, градоначальники научились коммуницировать друг с другом, в отличие от центральной власти, где разные олигархи рвут на части остатки рейтингов "слуги народа". Избранные народом мэры бьют Зеленского его же оружием - на фоне обронзовевших юмористов и соросят, местные политики действительно смотрятся креативней, понятней и роднее. Особенно, когда понимаешь , что перед тобой живой человек, а не киношный персонаж", - резюмировала журналистка.