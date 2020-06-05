Главная Новости
5 июня • обновлено в 18:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Журналист заявил, что Стефанишина замешана в уголовном деле

1.7т
Читать материал на украинском

Новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина якобы замешана в уголовном деле.

Об этом в Facebook сообщил журналист Даниил Мокрик, утверждая, что Стефанишина проходит по делу бывшего министра юстиции времен президента Виктора Януковича Елены Лукаш.

"Ей сообщили о подозрении и сейчас знакомится с материалами производства. После этого – сразу обвинительный акт и суд. Правда, прокуроры говорят, что она не сильно спешит знакомиться. Но рано или поздно под суд придется идти", – написал журналист.

Он пояснил, что "дело Лукаш" – история о том, как во время Революции Достоинства Минюст Лукаш провел "левый тендер" на якобы анализ украинского законодательства на соответствие европейскому.

Лукаш и Стефанишина

Лукаш и Стефанишина

"Отдали миллионы лицам, которые не имели опыта таких работ и сдали кривые рефераты. Ольга Стефанишина принимала в организации этого тендера прямое участие, подписала не один документ. Это Лукаш еще может пробовать рассказывать, что не имела к этому отношения, поскольку покажите документы с ее подписью. Стефанишина такой роскоши не имеет. Она сама себя задокументировала", – заявил Мокрик.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что известно об Ольге Стефанишиной, которая заменила на этом посту экс-главу МИД Вадима Пристайко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Елена Лукаш Ольга Стефанишина
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса – число больных достигло нового рекорда.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги