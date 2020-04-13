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13 апреля • обновлено в 15:14
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Журналист указал на тех, кто наживается на карантине в Украине

1.8т
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В Украине в разгар карантина из-за коронавируса власти разрешили работать крупным строительным магазинам и ломбардам, дав возможность бизнесу наживаться на людях.

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Также не были закрыты церкви для прихожан, отметил в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

"Епицентр! Ломбард! Вера!" – список тех, кому разрешили нарушать карантин, позволяет точно определить новый лозунг государственной политики, и тех, кто ее формирует", – написал он.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Бутусов в комментариях под постом пояснил, что открытыми во всем мире остаются только те магазины, что минимально необходимы для выживания.

"Супермаркеты стройматериалов в число объектов выживания не входят, а супермаркеты продуктов – входят", – добавил он.

Напомним, что Кабинет министров в конце марта, в разгар коронавируса и во время карантина, разрешил работу ломбардов и оптовых рынков.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса COVID-19, скорее всего, продлят после 24 апреля до начала мая.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
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