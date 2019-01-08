Журналист развенчал выдумку о ''пьяном Порошенко'': вскрылися неприятный инцидент

Украинский журналист Юрий Бутусов разгроми миф о "пьяном" президенте Украины Петре Порошенко, который ранее разогнали в сети российские пропагандисты.
Речь идет о фото с мероприятия в Новых Петровцах 4 апреля 2015-го года, где проходила демонстрация новых образцов военной техники, которые закупила Нацгвардия. На нем у главы государства слишком красное лицо и натянутая наперед кепка.
Как выяснилось, такой внешний вид был вызван неприятным инцидентом.
"Когда президенту показывали снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, которая была установлена для стрельбы на станок, чтобы было удобно стрелять стоя, Порошенко предложили выстрелить", – пояснил Бутусов.
При этом никто из присутствующих военных чиновников не предупредил главу государства о мощной отдаче.
"К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу!Генералы, как нашкодившие котята, сразу стыдливо притихли", – рассказал журналист.
Петр Порошенко
Гордон
Отмечается, что, несмотря на этот инцидент, Порошенко не уехал и все равно вышел к прессе.
"Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и бестолковую охрану, которые не в состоянии оказались подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук. А тогда президент натянул на правый глаз кепку, и произнес вполне четкую речь. Опьянения не было, можно оценить Порошенко после полученного удара", – подчеркнул Бутусов.
Петр Порошенко
Скриншот с видео
При этом он продемонстрировал видео, на котором видно, что президент вполне адекватно проводит общение с представителями СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты высказали безосновательное мнение, что президент Петр Порошенко готовит провокации и намерен "напасть на Украину".