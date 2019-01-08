Журналист развенчал выдумку о ''пьяном Порошенко'': вскрылися неприятный инцидент

Украинский журналист Юрий Бутусов разгроми миф о "пьяном" президенте Украины Петре Порошенко, который ранее разогнали в сети российские пропагандисты.

Речь идет о фото с мероприятия в Новых Петровцах 4 апреля 2015-го года, где проходила демонстрация новых образцов военной техники, которые закупила Нацгвардия. На нем у главы государства слишком красное лицо и натянутая наперед кепка.

Как выяснилось, такой внешний вид был вызван неприятным инцидентом.

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"Когда президенту показывали снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, которая была установлена для стрельбы на станок, чтобы было удобно стрелять стоя, Порошенко предложили выстрелить", – пояснил Бутусов.

При этом никто из присутствующих военных чиновников не предупредил главу государства о мощной отдаче.

"К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу!Генералы, как нашкодившие котята, сразу стыдливо притихли", – рассказал журналист.

Петр Порошенко Гордон

Отмечается, что, несмотря на этот инцидент, Порошенко не уехал и все равно вышел к прессе.

"Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и бестолковую охрану, которые не в состоянии оказались подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук. А тогда президент натянул на правый глаз кепку, и произнес вполне четкую речь. Опьянения не было, можно оценить Порошенко после полученного удара", – подчеркнул Бутусов.

Петр Порошенко Скриншот с видео

При этом он продемонстрировал видео, на котором видно, что президент вполне адекватно проводит общение с представителями СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты высказали безосновательное мнение, что президент Петр Порошенко готовит провокации и намерен "напасть на Украину".