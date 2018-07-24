Журналист разоблачил новую коррупционную схему в Фонде госимущества

В Фонде государственного имущества внедрена новая коррупционная схема, из-за которой госбюджет недополучит минимум 600 млн грн.

Новая афера предусматривает "выкачку" средств из оценщиков имущества, нотариусов и их клиентов благодаря новой базе данных, пишет в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

Так, 18 июля была закрыта старая государственная база, а новый реестр под названием "Оценка онлайн" стал платным. Теперь за каждую сделку и внесение данных в базу оценщик и нотариус должны заплатить по 390 грн. А эти 780 грн пойдут не в государственный бюджет, а частной компании "Ви Ай Пи Департмент". Таким образом, госбюджет потеряет в год 600-800 млн грн.

Известно, что уставной фонд этой фирмы составляет 4 тысячи грн, а возглавляет ее уроженец Донецка Сергей Хмара. Компания никогда не занималась IT-разработкой и имеет все признаки "фирмы-прокладки".

Журналист отметил, что база "Оценка онлайн" начала действовать по решению и. о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, который ранее входил в окружение экс-президента Виктора Януковича и его старшего сына Александра. Контроль над ФГИ получил глава депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник, по квоте которого и назначен Трубаров.

По данным Бутусова, настоящим автором схемы является одиозный нардеп Антон Яценко, который неоднократно фигурировал в крупных коррупционных скандалах.

Журналист подчеркнул, что база "Оценка онлайн" должна быть немедленно ликвидирована, поскольку она "позорит государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Украине стартовала малая приватизация. Фонд государственного имущества завел в электронную торговую систему первые 18 объектов во Львове и Житомире.