Замешан Коломойский? Журналист рассказал, кому выгодны переписочные скандалы "Слуги народа"

Разоблачения народных депутатов от "Слуги народа", которыми занимаются пранкер "Джокер" и блогер "Темный Рыцарь", могут быть выгодны украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Такую версию озвучил журналист Юрий Вишневский в статье для "Деловой столицы". Он считает, что цель всей этой активности – принудить фракцию согласовывать все свои решения с группой миллиардера.

"Впрочем, это не означает, что Владимир Зеленский уже безропотно уступил Коломойскому и согласился на совместный с ним контроль над фракцией. Скорее можно говорить о том, что олигарх и президент пока что только попугивают друг друга, а решающее выяснение отношений еще впереди", – пишет журналист.

Вишневский напомнил, как президент Украины в своем недавнем видеоблоге, комментируя ситуацию внутри фракции, озвучил угрожающий пассаж: "Пока что у нас в Верховной Раде демократия, но пока что". Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (креатура Зеленского. – Ред.) анонсировал, что нынешняя Верховная Рада с вероятностью 75% не доработает до конца своего срока.

"Это похоже на попытку шантажа: или Коломойский умерит свой аппетит, а его группа приучится соблюдать внутрифракционную дисциплину, или парламент будет распущен. Однако эта угроза может быть реализована не ранее 21 июля, когда исполнится год со дня прошлых выборов (по Конституции полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания). А к тому времени рейтинг Зеленского и "Слуги народа" может упасть достаточно сильно, чтобы отбить у них охоту думать о досрочном роспуске парламента", – полагает Вишневский.

Однако, подчеркивает он, у Зеленского с Арахамией есть серьезный козырь – законопроект №1017, который предлагает уменьшить конституционный состав Верховной Рады с 450 до 300 нардепов и всех их избирать по пропорциональной избирательной системе.

"Джокер"

Вишневский пишет, что шансы найти в нынешнем парламенте 300 голосов за этот проект не очень высоки, но возможен другой вариант: не внося никаких изменений в Конституцию, принять закон о выборах в парламент по чисто пропорциональной системе, без мажоритарки.

Для этого будет достаточно 226 голосов, и они в нынешнем парламенте найдутся легко. А после этого могут найтись и 226 нардепов, которые захотят самороспуска парламента. В таком случае больше всего пострадают именно интересы Коломойского. Ведь они лишатся возможности провести своих людей в Верховную Раду через мажоритарные округа, а его собственные политпроекты, скорее всего, не получат шансов попасть в парламент.

"Это тот случай, когда внучек может захотеть наказать бабушку, даже если сам от этого никакой выгоды не получит, а просто, чтобы избавиться от ее назойливых претензий. Другой вопрос – решится ли он на это, тем более, что у Коломойского есть свой козырь – канал "1+1", который легко может помножить имидж и рейтинг Зеленского на ноль, если будет изо дня в день щедро делиться с телезрителями пикантными подробностями из жизни их недавнего кумира", – делает вывод журналист.

"В этой связи появление "Джокера" и "Темного Рыцаря" выглядит крайне своевременным с точки зрения интересов олигарха. Такое впечатление, что бабушка дает любимому внуку уроки: смотри, мол, как легко выставить всех вас на посмешище, и представь теперь, что подобная информация будет не только из телеграмм-каналов журчать, но еще и с телеэкранов выплескиваться. Поэтому, скорее всего, внучек убоится бабушки, а не она его", – добавил Вишневский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

пранкер "Джокер" притворился генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывел на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Кроме того, публикацией канала, которая буквально подорвала сеть, стала переписка с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". За сутки она набрала почти 35 тысяч просмотров.

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