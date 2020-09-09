Журналист поймал Лукашенко на обмане насчет планов выдать "вагнеровцев"

Александра Лукашенко, занимавшего пять сроков подряд должность президента Беларуси, поймали на манипуляции касательно истинных намерений насчет российских боевиков ЧВК "Вагнера".

Несостыковку в заявлениях Лукашенко заметил журналист Игорь Соловей, опубликовав в своем Telegram-канале первоначальное объяснение выдачи боевиков России, и комментарий белорусского президента российским пропагандистам.

Так, изначально выдачу "вагнеровцев" России Лукашенко объяснил неявкой генпрокурора Украины в Минск по приглашению, а уже российским пропагандистам он заявил, что даже не собирался выдавать Украине боевиков.

"Сначала он говорит, что сама Украина не забрала вагнеровцев - генпрокурор не приехала (об этом передаёт его ТГканал "Пул первого" – скрин). А вчера российским топ-пропагандистам – что изначально не собирался отдавать их Украине", – заметил журналист.

Лукашенко поймали на манипуляции Скриншот t.me/solovei_ihor

"Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", – заявил Лукашенко на встрече с пропагандистами Кремля.

Также он подчеркнул, что не выдал бы боевиков Украине, даже если бы Киев требовал этого.

"Так что верить Лукашенку на слово – себя не уважать", – резюмирует Игорь Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL: