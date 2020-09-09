Журналист поймал Лукашенко на обмане насчет планов выдать "вагнеровцев"

Александра Лукашенко подловили на манипуляции. фото: rbc.ru
Александра Лукашенко, занимавшего пять сроков подряд должность президента Беларуси, поймали на манипуляции касательно истинных намерений насчет российских боевиков ЧВК "Вагнера".
Несостыковку в заявлениях Лукашенко заметил журналист Игорь Соловей, опубликовав в своем Telegram-канале первоначальное объяснение выдачи боевиков России, и комментарий белорусского президента российским пропагандистам.
Так, изначально выдачу "вагнеровцев" России Лукашенко объяснил неявкой генпрокурора Украины в Минск по приглашению, а уже российским пропагандистам он заявил, что даже не собирался выдавать Украине боевиков.
"Сначала он говорит, что сама Украина не забрала вагнеровцев - генпрокурор не приехала (об этом передаёт его ТГканал "Пул первого" – скрин). А вчера российским топ-пропагандистам – что изначально не собирался отдавать их Украине", – заметил журналист.
Лукашенко поймали на манипуляции Скриншот t.me/solovei_ihor
"Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", – заявил Лукашенко на встрече с пропагандистами Кремля.
Также он подчеркнул, что не выдал бы боевиков Украине, даже если бы Киев требовал этого.
"Так что верить Лукашенку на слово – себя не уважать", – резюмирует Игорь Соловей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля.
Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.
Изначально Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины.
Однако позднее он выдал почти всех их России.
Вечером 9 сентября Лукашенко провел встречу с российскими пропагандистами в Минске, где заявил, что не выдал бы Украине боевиков, даже если бы этого потребовал Киев.
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