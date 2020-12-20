Журналист Бутусов согласился на должность в Минобороны

Украинский журналист Юрий Бутусов принял предложение стать внештатным советником министра обороны Андрея Тарана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с главой Минобороны. Журналист уточнил, что ему были предложены четыре должности в ведомстве.

"Оказывается, такая срочность и публичность вызова объяснялась тем, что министр мне предложил четыре должности:

Начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны; Начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики; Начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО); Внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом", – рассказал Бутусов.

Журналист уточнил, что согласился два месяца занимать должность советника. Он подчеркнул, что на работе журналиста это не скажется.

"Для меня это:

Признание объективности моих статей о ситуации в Минобороны, и признание министром необходимости реагирования на критику. О какой-то политической поддержке, о пиаре, речь даже не поднималась, так что, как все понимают, в моей работе журналиста ничего не поменяется.

Возможность проверить как реагирует министерство на мои статьи, насколько быстро я теперь буду получать комментарии, учитывая, что я теперь буду до 20 февраля 2021-го года подписывать информацию по теме МО еще и как "советник министра обороны на общественных началах".

Подтверждение необходимости настоящих структурных реформ в Минобороны, а также завершение расследования резонансных дел.

За два месяца сделаю серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии, а через два месяца 20 февраля – итоговый доклад.

По результатам которого сообщу – буду ли я оставаться советником или откажусь от статуса с указанием конкретных причин", – рассказал журналист.

Кроме того, Бутусов подчеркнул, что предложенные ему должности ни на что не влияют в Минобороны и не обеспечивают принятие решений.

Facebook Юрия Бутусова.

Facebook Юрия Бутусова.

Facebook Юрия Бутусова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны предложили Бутусову "министерскую позицию", а затем глава ведомства пригласил его на личную встречу.