Журналист Бутусов согласился на должность в Минобороны

Юрий Сергиенко Политика 21:42, 20.12.2020 Обновлено: 21:44, 20.12.2020

Украинский журналист Юрий Бутусов принял предложение стать внештатным советником министра обороны Андрея Тарана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с главой Минобороны. Журналист уточнил, что ему были предложены четыре должности в ведомстве.

"Оказывается, такая срочность и публичность вызова объяснялась тем, что министр мне предложил четыре должности:

  1. Начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны;

  2. Начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики;

  3. Начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО);

  4. Внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом", –

    рассказал Бутусов.

Журналист уточнил, что согласился два месяца занимать должность советника. Он подчеркнул, что на работе журналиста это не скажется.

"Для меня это:

  • Признание объективности моих статей о ситуации в Минобороны, и признание министром необходимости реагирования на критику. О какой-то политической поддержке, о пиаре, речь даже не поднималась, так что, как все понимают, в моей работе журналиста ничего не поменяется.

  • Возможность проверить как реагирует министерство на мои статьи, насколько быстро я теперь буду получать комментарии, учитывая, что я теперь буду до 20 февраля 2021-го года подписывать информацию по теме МО еще и как "советник министра обороны на общественных началах".

  • Подтверждение необходимости настоящих структурных реформ в Минобороны, а также завершение расследования резонансных дел.

  • За два месяца сделаю серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии, а через два месяца 20 февраля – итоговый доклад.

По результатам которого сообщу – буду ли я оставаться советником или откажусь от статуса с указанием конкретных причин", – рассказал журналист.

Кроме того, Бутусов подчеркнул, что предложенные ему должности ни на что не влияют в Минобороны и не обеспечивают принятие решений.

Facebook Юрия Бутусова.
Facebook Юрия Бутусова.
Facebook Юрия Бутусова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны предложили Бутусову "министерскую позицию", а затем глава ведомства пригласил его на личную встречу.

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