"Жулики вокруг Украины": журналист из Германии рассказал о подлости пророссийской Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не является надежным союзником Украины, ведь именно она была против вступления страны в НАТО.

Такое мнение в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1 высказал известный немецкий журналист, автор книги "Путинократия" Борис Райтшустер. Германия, по его словам, давно не адвокатирует Украину.

"Это очень грустно на мой взгляд, но не поддавайтесь иллюзиям... У вас сейчас очень большое желание выдавать желаемое за действительное, но Ангела Меркель сейчас "Северный поток" пробивает", – сказал он.

"Не поддайтесь этим иллюзиям, что Германия на вашей стороне. Она делает такой вид, но на самом деле она ближе к России. Это финансы, это деньги, это огромный лобби Путина в Германии, это общественное мнение. Мне стыдно за свою страну в этом плане", – добавил журналист.

По его мнению, смена канцлера может поменять основной курс страны, однако пока не понятно, кто может занять кресло Меркель.

Райтшустер отметил, что Украине важно понимать, что она "сидит рядом с жуликами за карточным столом".

Борис Райтшустер Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, немецкий канцлер Ангела Меркель после согласования "формулы Штайнмайера" заявила, что это стало предпосылкой для проведения саммита в "нормандском формате", однако не для снятия санкций против России.

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