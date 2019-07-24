Никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано — "ЕС"

Никаких следственных действий в отношении лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано.

Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, в среду, 24 июля, Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований, написала прессслужба "ЕС".

Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей — впрочем, следователи оказались не подготовленными к общению с пятым президентом Украины.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств по Порошенко не существует.

В ходе беседы в ГБР адвокатом лидера "ЕС" была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова по постоянной утечке информации из Государственного бюро расследований и по заведомо ложных сообщений о преступлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины 24 июля прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Как написали СМИ, Порошенко был вызван еще на 17 июля, но адвокат попросил отсрочку из-за участия его партии в парламентских выборах. В связи с этим ГБР снова вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

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