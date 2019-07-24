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Никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано — "ЕС"

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Никаких следственных действий в отношении лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано.

Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, в среду, 24 июля, Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований, написала прессслужба "ЕС".

Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей — впрочем, следователи оказались не подготовленными к общению с пятым президентом Украины.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба "ЕС"

В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств по Порошенко не существует.

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В ходе беседы в ГБР адвокатом лидера "ЕС" была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова по постоянной утечке информации из Государственного бюро расследований и по заведомо ложных сообщений о преступлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины 24 июля прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Как написали СМИ, Порошенко был вызван еще на 17 июля, но адвокат попросил отсрочку из-за участия его партии в парламентских выборах. В связи с этим ГБР снова вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" Государственное Бюро Расследований
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Страшно стало.... Побыстрее побежал... И спрашивается какого лешего следователи должны быть готовы сегодня??? Сказано 25, значит 25.. А 25 Петю будут ждать сюрпризы... И пусть потом верещит о реванше, о мести и т.д. Месть, это блюдо, которое подается холодным... А если побежал сам, да еще на день раньше-это ж надо, что у него внутри происходит... Ни чего. Еще ночь впереди. Подумать.... А завтра- с чистой совестью-По существу задаваемых вопросов, поясняю следующее..... И чистосердечное признание..... С кем, как и когда... Суд у нас гуманный... Лет через 10 и под амнистию попадет... В 64 выйдет.. Еще жить и жить, внуков нянчить, клубнику на даче выращивать..
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