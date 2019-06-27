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Жизнь воинов ВСУ под угрозой: "ЕС" обратилась в Генпрокуратуру из-за действий ГБР

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"Европейская солидарность" требует от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии.

Так, 27 июня следователи ГБР провели выемку оригиналов документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны Украины, что недопустимо в условиях войны, говорится в заявлении "Европейской солидарности".

Жизнь воинов ВСУ под угрозой: "ЕС" обратилась в ГПУ из-за действий ГБР

Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Европейская солидарность" считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и изъятие документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты).

В то время, когда на Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов, которые защищают Украину от российского агрессора, заявили в партии.

Этот шаг играет исключительно на руку России, говорится в сообщении. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в Министерстве обороны Украины.

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"Европейская солидарность" также обращается персонально к председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе с прямым вопросом: каким образом документы следователей ГБР появляются в руках Андрея Портнова, который готовит реванш пророссийских сил в Украине? Не означает ли это, что теперь все секретные материалы Министерства обороны через "транзитный сервер" Портнова окажутся в руках российской разведки, а затем – в руках агрессора? И если Андрей Портнов хвастается тем, что он лично стоит за атакой на армию и является инициатором действий ГБР, то какую партию у Портнова играет сам Труба?" – говорится в заявлении.

Также партия обратилась в Службу безопасности Украины и НАБУ с призывом проверить связь Портнова и директора ГБР Трубы на предмет коррупционных действий, которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР провела обыски у известного волонтера, общественного деятеля и кандидата от "Европейской солидарности" Юрия Бирюкова. Такие действия "ЕС" расценила как попытку дискредитации.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Serov Oleg
Serov Oleg
засвербило в дупах у ворья...очень не хочется на нары
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Мир Миру
Мир Миру
Потрібно припинити це негайно. З Укрзалізницею, Нафтогазом, запуском ринку електроенергії вже розібрались?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Эй, спецы, ну-ка лопаты в руки и на передовую, окопы копать, сволота рашинская!
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