''Жизнь после Меркель'': аналитик озвучил последствия для Украины

Украине стоит готовиться к отношениям с Германией под руководством нового канцлера. Ведь то, что Ангела Меркель останется на этом посту до 2021 года вызывает большие сомнения.

Об этом в эфире ObozTV заявил аналитик Института мировой политики Николай Белесков. Он уверен, что если канцлер сменится, то декабрь 2018 года будет критическим периодом.

"Будет очередная конференция ХДС, соответственно на фоне тех проблем, которые есть, на фоне региональных выборов, которые были в Баварии, под большим вопросом выживание Меркель", - пояснил Белесков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день именно этот вопрос должен стать ключевым для взаимоотношений Киева и Берлина: готовится ли Украина к отношениям с "Германией-постМеркель"?

Аналитик также добавил, что в скором визите немецкого канцлера в Украину не планируется ничего интересного.

"Будет стандартный перечень вопросов. Энергетическая безопасность, "Северный поток-2", Минск. Меркель тоже будет интересовать, что вообще происходит в Украине накануне выборов. На самом деле я бы даже не концентрировался на этом визите", - подытожил Белесков.

Как сообщал OBOZREVATEL, США тем временем готовят новые санкции против России.

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