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Жизнь не вернёшь: Ляшко помог онкодиспансеру в Запорожье с современным оборудованием

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко помог Запорожскому онкодиспансеру приобрести современный линейный ускоритель для диагностики рака на ранних стадиях.

Политик надеется, что все работы будут завершены в начале следующего года. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Такой же линейный ускоритель при содействии Ляшко уже запущен в Чернигове и планируется запустить в Одессе.

"80000 человек в Запорожской области - с диагнозом онкология. И каждый год прибавляется около 5-7 тысяч новых онкобольных. Для половины этих людей онкология - это приговор. Они умирают, потому что у них нет денег на лечение. Я хочу, чтобы все эти люди жили.

Чтобы у них были возможности лечиться не в Израиле или Беларуси, а в Запорожье. Поэтому в следующем году мы откроем этот линейный ускоритель с современным оборудованием. Чтобы здесь было меньше слез, горя и смертей и врачи лечили онкобольных и диагностировали болезнь на ранних стадиях, а не использовали оборудование, которое здесь еще с 1989 года стоит", - подчеркнул Ляшко.

Пациенты онкодиспансера искренне благодарили политику за заботу о них. В то же время, пожаловались на заоблачные цены на лекарства и обследования.

"Человек залезает в огромные долги, продает квартиру и имущество, чтобы полечиться. Я добиваюсь, чтобы лекарства онкобольным предоставлялись бесплатно. В этом году на программу "Доступные лекарства" выделили миллиард гривен. Наша цель - 2 миллиарда гривен на следующий год, из которых миллиард - на лекарства от онкологии. На сегодня программы онкобольных финансируются лишь на 6% за счет государственного бюджета. Потом удивляемся, почему люди умирают от онкологии. Потому что у них нет средств на лечение. Поэтому я добьюсь, чтобы этот миллиард пошел не на правоохранителей, судей или прокуроров, а на онкобольных", - рассказал Ляшко.

"Должен быть реальный министр здравоохранения, а не "Доктор смерть", которая только закрывает больницы. Когда буду Президентом - назначу человека, который будет открывать медучреждения, а не закрывать их", - пообещал Ляшко.

Также лидер РПЛ поблагодарил врачей за их чрезвычайно тяжелый и важный труд и рассказал, как остановить трудовую миграцию медиков за границу.

"В Польше врач получает 2000 евро, а в Украине интерн учится 8 лет, чтобы получать 3-4 тысяч гривен. Потом удивляемся, почему 70000 врачей выехали в Польшу работать. Вернуть их можно только подняв зарплаты. По нашим подсчетам врач должен получать минимум 25 000 гривен зарплат, чтобы был стимул учиться этой благородной профессии и работать. А то можно хоть 100 таких линейных ускорителей построить и поставить современное оборудование, но кто на нем будет работать?" - задал риторический вопрос Ляшко.

Жизнь не вернёшь: Ляшко помог онкодиспансеру в Запорожье с современным оборудованием

Фото

Пресс-служба РПЛ

Жизнь не вернёшь: Ляшко помог онкодиспансеру в Запорожье с современным оборудованием

Пресс-служба РПЛ

Персона
Олег Ляшко
Объект
Радикальная партия
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