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5 марта • обновлено в 22:21
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Зеленский рассказал о новом обмене пленными с Путиным

1.1т
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Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными с Россией.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу ТРТ, передает пресс-служба президента.

"Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей", – заявил он, отметив, что некоторые люди, которых Украина хочет вернуть, уже могут быть мертвыми.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", – сказал он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL, ранее в МИД анонсировали обмен по принципу "всех на всех". Процесс якобы на стадии завершения, однако точных сроков пока нет.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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