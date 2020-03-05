Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными с Россией.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу ТРТ, передает пресс-служба президента.

"Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей", – заявил он, отметив, что некоторые люди, которых Украина хочет вернуть, уже могут быть мертвыми.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", – сказал он.

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL, ранее в МИД анонсировали обмен по принципу "всех на всех". Процесс якобы на стадии завершения, однако точных сроков пока нет.

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