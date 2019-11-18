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18 ноября • обновлено в 16:04
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Живет у тещи: нардеп Стефанчук провернул "аферу" с квартирой

1.5т
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Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (партия "Слуга народа") арендует в Киеве квартиру у своей тещи.

При этом народный депутат получает из бюджета компенсацию за жилье, как иногородний, сообщает "Чесно".

Так, согласно декларации за 2018 года, Стефанчук проживал в квартире площадью 101,8 кв. м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук. По сообщениям СМИ, Ситарук приходится матерью жены нардепа, которая до замужества носила такую же фамилию.

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При этом Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире. Однако не рассказал, кто является владельцем жилья.

"В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством… Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания – это мое право как арендатора ", – отметил он.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили зарплату за октябрь. Больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 грн.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Персона
Руслан Стефанчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа декларация
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Надо у жены арендовать,тогда никакая собака не прицепится. А что - жена является бизнесменом и сдает бесквартирным депутатам квартиры. Нормальный ход.
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