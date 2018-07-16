Про передумови анексії Криму
Російська влада готувалась до захоплення Криму давно, ще в 1993 році коли тривала передвиборча кампанія на обрання президента Криму. Коли обрали Мєшкова – це був психоз. Відтоді в Криму з'явився московський уряд, в української ж влади в тій ситуації була відсутня будь-яка концепція скоординованих дій. В той час, за президентства Кравчука, кожен депутат, який намагався вирішити будь-які проблематичні питання Криму розумів, що у нього можуть бути великі проблеми. Проживши там багато років, я можу стверджувати, що 20% населення Криму мають проросійську орієнтацію, 20% – чітку проукраїнську, а решту– 60% цікавлять суто побутові проблеми, вони й були зомбовані. Росія підло використала дуже складний період української історії (Революцію Гідності).
Що можна було зробити тоді?
У 2014 році на зібранні ВО "Батьківщина" я пропонував Турчинову створити штаб для вирішення питання Криму та Донбасу, але це серйозно не сприйняли. Тоді було важливо змінити цивільну владу в Криму, більше того – була можливість, але торги за дрібниці стали на перешкоді. І вже тоді все вирішив російський спецназ. Зіграв і фактор психологічного бар'єру: застрелити людину, з якою водив дітей в школу, але він є російським військовим – не так і легко. Так, українська армія за роки незалежності була зруйнована, реальних військових можливостей не було.
Що робити зараз?
Ми маємо сильного противника, це ядерна держава. Якщо ми "підемо в лоб" – отримаємо сотні тисяч жертв, але проблеми не вирішимо, тому на цю гібридну війну потрібна чітка гібридна відповідь. На сьогодні завдання української армії – ефективно стримувати ворога, влади – зміцнюватись кожного дня, а українській дипломатії – йти в наступ. Життя солдат – це останнє, чим має платити країна за звільнення та повернення своїх територій. До того, нам важливо використати всі важелі тиску, щоб було моральне право посилати людей в бій.
Україні потрібно повернутись до Будапештського формату, це єдиний формат, в якому країна має право формувати порядок денний. Що може казати зараз власник офшорів на будь-яких переговорах? Йому ж знов "нагадають" про них.
Про військо
Головна проблема сьогоднішнього війська – те, що воно залишилось радянським. Його потенціал не використовують на всю силу. Фахові люди, які мають досвід і волю захищати країну, йдуть з армії, тому що вони не хочуть бути рабами. ВО "Батьківщина" сформувало команду військових експертів та започаткували підготовку нового контракту на військову службу у ЗСУ. В країні є здорові сили та можливості для того, аби захищатись, аби Росія відчувала загрозу української армії.
Про діалог із суспільством
Крим треба буде повертати разом з Донбасом, якщо ми це розірвемо – почнеться велика кримська війна. Щоб повернути наші території, відновити державу та зміцнити українське військо потрібен постійний діалог влади з суспільством. Якщо люди розумітимуть, що планує та як діє влада, і які будуть наслідки цих дій, тоді ми спроможні вирішити все!
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