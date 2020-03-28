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28 марта • обновлено в 11:36
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Жителей Днепра снова оставили без аэропорта

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Строительство аэропорта в Днепре снова откладывается на неопределенный срок. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине, правительство Зеленского пересмотрело некоторые расходы.

В частности, строка о проектировании и строительстве аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" просто была вычеркнута из госбюджета. А жители областного центра, миллионного города, вынуждены продолжать пользоваться "воздушными воротами" соседних Запорожья и Харькова.

Жителей Днепра снова оставили без аэропорта

В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов, комментируя эту ситуацию, отметил, что такое решение киевских чиновников не только лишило город долгожданного аэропорта, но и в последствии, сократило рабочие места.

"Наверное, мне бы следовало обратить внимание высоких товарищей, что не стоит сворачивать инфраструктурные проекты даже в кризис, хотя бы потому, что любые стройки - это рабочие места, индустрия, локомотивы экономики. Что, наоборот, нужно накачивать экономику деньгами. Или, например, указать на то, что несчастный миллиард гривен на аэропорт можно взять в том же Дорожном Фонде, где этих миллиардов целых 70", - написал Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям Днепра построить аэропорт, заверив, что правительство понимает, какое важное значение для города-миллионика он имеет.

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Персоны
Борис Филатов Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
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