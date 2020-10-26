Житель Чернигова на выборах в Украине проголосовал за "Единую Россию" и Путина

В Чернигове на местных выборах избиратель испортил бюллетень, дописав в него партию "Единая Россия" и фамилию президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил в Facebook кандидат в депутаты Черниговского городского совета Игорь Полуян. Он также выложил фото испорченного бюллетеня.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", – написал Полуян.

На фото видно, что избиратель ручкой в конце бюллетеня дописал под номером 10 "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", а в графе напротив под номером 1 фамилию российского президента "В.Путин".

Такой бюллетень считается испорченным.

Избиратель проголосовал за Путина Facebook Игоря Полуяна

Как писал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине прошли выборы мэров и глав поселковых советов. Зафиксировано множество нарушений – вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили стычки, предпринимались попытки массового подкупа избирателей, бюллетени выносили из УИК.