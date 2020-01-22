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22 января • обновлено в 11:56
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"Жируете!" Украинцы ополчились против чиновников Зеленского за новое фото из Давоса

3.7т
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В сети вызвало ажиотаж фото чередных визитеров на Всемирный экономический форум в Давосе от украинского Кабинета министров.

Его опубликовал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на личной странице в Facebook. На снимке с ним запечатлены министр финансов Оксана Маркарова, заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив и директор общественной организации Global Office Оксана Нечипоренко.

"Не удержались и мы от Давоса. Ждите новостей", – подписал Криклий совместное фото с коллегами. Однако в комментариях под ним украинцы устроили бурное обсуждение этой поездки и ее целесообразности.

Криклий похвастался фото из самолета по дороге в Давос

Криклий похвастался фото из самолета по дороге в Давос

Facebook Владислава Криклия

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"За свои сняли самолетик?", "Бизнес-класс?", "Правительственный самолет, похоже на А319", "То есть, еще круче, дороже и понтовее", "Я надеюсь, что путешествие оплатила Ковалив", "А что там? Грантоедам дают задание?" – возмущаются пользователи.

"Жируете!" Украинцев возмутило новое фото чиновников Зеленского

"Жируете!" Украинцев возмутило новое фото чиновников Зеленского

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Экономический форум в Давосе
Персоны
Владислав Криклий Оксана Маркарова Юлия Ковалив
Место
Украина
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Комментарии
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Жизнь удалась!!!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А шапочки по 10 штук воруют, как в прошлом году?
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Сидоров Сидор
Сидоров Сидор
Если бы летели за свои средства, то лица были бы не такими счастливыми.
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