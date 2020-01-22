"Жируете!" Украинцы ополчились против чиновников Зеленского за новое фото из Давоса

В сети вызвало ажиотаж фото чередных визитеров на Всемирный экономический форум в Давосе от украинского Кабинета министров.

Его опубликовал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на личной странице в Facebook. На снимке с ним запечатлены министр финансов Оксана Маркарова, заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив и директор общественной организации Global Office Оксана Нечипоренко.

"Не удержались и мы от Давоса. Ждите новостей", – подписал Криклий совместное фото с коллегами. Однако в комментариях под ним украинцы устроили бурное обсуждение этой поездки и ее целесообразности.

Криклий похвастался фото из самолета по дороге в Давос Facebook Владислава Криклия

"За свои сняли самолетик?", "Бизнес-класс?", "Правительственный самолет, похоже на А319", "То есть, еще круче, дороже и понтовее", "Я надеюсь, что путешествие оплатила Ковалив", "А что там? Грантоедам дают задание?" – возмущаются пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

В сети появилось фото с представителями партии "Слуга народа", которые отправились на Всемирный экономический форум в Давосе вслед за Зеленским. Оно спровоцировало волну возмущения.

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