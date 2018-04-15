Жги: в Крыму отомстили портретам Трампа, Макрона и Мэй за Сирию

В центре оккупированного Симферополя прошла акция, в ходе которой были сожжены портреты президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в знак протеста против ракетного удара по Сирии.

Об этом рассказал лидер крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, сообщает "РИА Новости".

По его словам, акция возле здания правительства Крыма, в которой приняли участие более 50 молодых активистов, была согласована с городскими властями.

РИА Новости Крым

Акцию посетил и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Я пришел поддержать крымскую молодежь в их справедливом волеизъявлении против военной агрессии западных стран, так как международное право после ракетных ударов по Сирии было окончательно растоптано. Для США и их союзников стало нормой навязывать свою волю суверенным государствам языком оружия", — сказал он.

По окончанию акции ее участники сожгли портреты лидеров стран, которые нанесли ракетные удары по Сирии.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля нанесли удары в Сирии. Пентагон отчитался, что все ракеты попали в цель.