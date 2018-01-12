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Жест доброй воли: в Кремле цинично объяснили предложение Путина Украине

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Заявление президента России Владимира Путина о возможной передаче Украине военной техники из оккупированного Крыма является жестом доброй воли.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, такая инициатива была озвучена, чтобы "сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки".

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"Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — сказал Песков.

Он также заявил, что до вторжения России на Донбасс часть техники была возвращена в Украину, затем этот процесс был прекращен.

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"Но вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал, демонтировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", — добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в Украине жестко ответили на предложение Путина по Крыму.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Украина
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