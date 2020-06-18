Жене Зеленского назначили терапию: появились подробности о ее состоянии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, которую ранее госпитализировали с коронавирусом (COVID-19), проходит антибактериальную терапию.
Как написала пресс-служба Офиса президента в Telegram, первая леди находится в изоляции в стационаре киевской больнице, под наблюдением врачей.
"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", – говорится в сообщении.
В ОП добавили, что президент Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты 19 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что у Зеленской диагностирован коронавирус, 12 июня сообщил Офис президента Украины. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.
16 июня Елену Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.
Ранее Зеленский признался, что хотел намеренно заразиться коронавирусом. Так он желал поддержать людей, чтобы им было легче.