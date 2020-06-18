Жене Зеленского назначили терапию: появились подробности о ее состоянии

Политика 14:32, 18.06.2020 Обновлено: 15:19, 18.06.2020

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которую ранее госпитализировали с коронавирусом (COVID-19), проходит антибактериальную терапию.

Как написала пресс-служба Офиса президента в Telegram, первая леди находится в изоляции в стационаре киевской больнице, под наблюдением врачей.

"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", – говорится в сообщении.

В ОП добавили, что президент Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты 19 июня.

Скриншот Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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