Жене Зеленского назначили терапию: появились подробности о ее состоянии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, которую ранее госпитализировали с коронавирусом (COVID-19), проходит антибактериальную терапию.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram, первая леди находится в изоляции в стационаре киевской больнице, под наблюдением врачей.
"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленская стабильное", – говорится в сообщении.
В ОП добавили, что президент Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты 19 июня.
Скрин Telegram
Новость обновляется...
Поделиться в Facebook