Жена Зеленского рассказала о состоянии президента

Заболевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои государственные обязанности.

В этом заверила его жена, первая леди страны Елена Зеленская. Подробности она рассказала во время выступления в режиме онлайн на Международном форуме культурной дипломатии.

Зеленская отметила, что должна была присутствовать на Форуме, но из-за заболевания супруга сейчас пребывает на самоизоляции. При этом отметила, что глава государства не испытывает проблем со здоровьем.

"Хочу начать с того, что интересует многих – о здоровье президента. Все хорошо, он чувствует себя нормально. Изолировался, но продолжает работать. К сожалению, я вынуждена соблюдать правила (самоизоляции) и не могу быть сейчас офлайн с другими спикерами", – добавила первая леди.

Напомним:12 июня стало известно, что коронавирус диагностировали у супруги президента Елены Зеленской. Тогда в ОПУ заверили, что первая леди не имела никаких симптомов болезни. Остальные члены ее семьи, включая самого Владимира Зеленского и детей, сдали тесты на CОVID-19, которые показали отрицательный результат.

Позже супругу президента госпитализировали с двусторонней пневмонией, она проходила антибактериальную терапию. А уже в начале июля Елена Зеленская вылечилась от коронавируса и была выписана из киевской больницы.

И только 21 августа президент Владимир Зеленский признался, что, кроме его супруги Елены, коронавирусом переболел и их 7-летний сын Кирилл. Он уточнил, что жена и сын лечились в одном медучреждении, хотя пресс-служба ОПУ сообщала о негативных тестах на COVID-19 у детей главы государства.

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