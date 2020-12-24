Жена Зеленского призналась, что влияет на него

Первая леди Елена Зеленская призналась, что влияет на президента Украины Владимира Зеленского.

Как заявила она в интервью НВ, если ей что‑то не нравится, то она рассказывает об этом мужу.

"Но это не значит, что он примет какое‑то решение из‑за того, что я что‑то в интернете прочитала", – отметила Зеленская.

По словам первой леди, ей дома никто рот не закрывает и не запрещает беседовать на любые темы.

"Просто я действительно осторожно к этому отношусь. Я не хочу некомпетентно внести сумятицу хотя бы даже на 10 минут в его голову. Он все равно примет решение такое, как ему нужно, – зачем портить человеку настроение?" – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее источники в Офисе президента заявили, что Зеленская может давать президенту советы, однако на его решения не влияет.

При этом Зеленская считает, что ее муж не очень изменился за время президентства.