Жена Порошенко рассказала о самочувствии пятого президента после COVID-19

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который переболел коронавирусом, стабилизировалось. Анализы главы "Европейской солидарности" также улучшились.

Об этом сообщила его супруга и лидер команды "ЕС" в Киевсовет Марина Порошенко в интервью нардепу Алексею Гончаренко, которое было опубликовано на его YouTube-канале в пятницу, 16 октября.

"Его состояние уже стабилизировалось, улучшились анализы крови", – рассказала она, отметив, что врачи были довольны тем, что Порошенко "был послушным пациентом".

Однако она отметила, что супруг еще не полностью выздоровел, поскольку "воспаление легких не проходит за неделю или две недели, это более длительный процесс".

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Петр Порошенко заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября. При этом его супруга Марина Порошенко получила негативные результаты тестов на COVID-19.

3 октября жена нардепа сообщила, что его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Но позже Порошенко лично заявил, что с 14 октября он возвращается на работу.